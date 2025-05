King Eric: um Ford Capri irreverente à imagem de Eric Cantona

Pode ter pouco ou nada a ver com o original lançado no final dos anos 60 mas o novo Ford Capri eléctrico tem argumentos mais do que suficientes para entusiasmar os condutores mais sisudos.

Pois essa ideia é agora revigorada com um exemplar muito especial preparado para Eric Cantona, que deu a cara na divertida campanha de lançamento do SUV coupé.

Baptizada num óbvio King Eric, esta proposta única concebida pela Ford Design apresenta detalhes estilísticos inspirados no estilo e humor da icónica figura que brilhou no Manchester United.

Referências nada subtis

Tendo como base o Capri RWD Extended Range de 286 cv, por fora destaca-se um revigorante Signal Orange realçado nas laterais por listras segmentadas que culminam no 7 da camisola do jogador, e pela faixa negra do capô até à bagageira.

Soma-se ainda uma asa traseira exclusiva em preto brilhante, cor também escolhida para as secções inferiores da carroçaria e para as jantes em liga leve de 21 polegadas.

Referências nada subtis ao estatuto de Cantona surgem no emblema 3D em forma de coroa no pilar traseiro, numa alusão à alcunha do internacional francês, enquanto sobre os guarda-lamas dianteiros está a sua assinatura e o logótipo da Ford Design.

Personalidade irreverente

A decoração do habitáculo aposta antes na personalidade irreverente de Cantona, logo patente na frase do jogador para o lançamento do Capri na tampa dos porta-copos da consola central.

A citação "Quando uma cabra segue o seu herói no seu carro, é porque o rei das pistas de corrida regressou; a lenda está de volta!" gravada em Signal Orange retro-iluminada acende-se com a iluminação do habitáculo.

Se ainda não conteve o riso, será pior ao perceber que nos encostos de cabeça dos bancos à frente está costurado o famoso golpe de kung fu que elevou a fama de Eric Cantona ao pontapear um adepto do Crystal Palace nas bancadas de Selhurst Park.

Os bancos em tecido são acabados em Feeltek Luxury Grain com riscas duplas e pespontos em Signal Orange, enquanto o volante é forrado a pele.

