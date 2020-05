Jogo de cadeiras na F1: Ricciardo na Mclaren e Sainz na Ferrari

A "silly season" da Fórmula 1 "rebentou" e nem a pandemia da COVID-19 chegou para travar o já habitual jogo de cadeiras da F1. Em apenas dois dias ficámos a saber que Vettel sai da Ferrari no final desta temporada e que o seu lugar vai ser ocupado pelo espanhol Carlos Sainz, que deixa o seu lugar na McLaren para o australiano Daniel Ricciardo, que está de saída de Renault.Parece um jogo de xadrez, é certo, mas a verdade é que esta "arrumação" foi toda bastante rápida. Carlos Sainz, que ontem já era dado como certo na Scuderia Ferrari pela imprensa espanhola, vai assim juntar-se a Charles Leclerc.Já Ricciardo, que há algum tempo se sabia que dificilmente iria permanecer na Renault, segue para a McLaren, onde irá formar equipa com o jovem Lando Norris."Assinar com o Daniel é mais um passo em frente no nosso plano a longo prazo e trará uma nova emocionante dimensão à equipa. Esta é uma boa notícia para a nossa equipa, parceiros e, claro, para os nossos adeptos. Também quero prestar um homenagem ao Carlos (Sainz) pelo excelente trabalho que tem vindo a fazer pela McLaren ao ajudar o nosso plano de recuperação de desempenho. Ele é um verdadeiro jogador de equipa e desejamos-lhe o melhor para o seu futuro depois da McLaren", disse Zak Brown, CEO da McLaren Racing.A Renault também já reagiu à saída de Ricciardo, que não deixa de ser mais um "golpe" na equipa francesa, que tinha apostado muito na contratação do piloto australiano à Red Bull Racing."Dentro do contexto sem precedentes da temporada 2020, as discussões realizadas com Daniel Ricciardo sobre a renovação de seu contrato após o final de 2020 não foram bem-sucedidas. No nosso desporto, e particularmente na atual situação, confiança, união e compromisso recíprocos são, mais do que nunca, valores críticos para uma equipa de trabalho", começou por dizer Cyril Abiteboul, o "patrão" da equipa, em comunicado."Estou confiante de que a temporada 2020 nos permitirá fazer ainda mais juntos. A nossa ambição e a estratégia da Renault DP World F1 Team permanecem inalteradas", atirou.Resta agora saber quem irá juntar-se a Esteban Ocon na Renault, sendo que já se fala em dois fortes candidatos: Sebastien Vettel e Fernando Alonso.