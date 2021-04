GP Doha em MotoGP: Miguel Oliveira em 15.º depois de arranque-canhão

O francês Fabio Quartaro foi o grande vencedor do Grande Prémio de Doha, numa prova marcada pelo arranque-canhão de Miguel Oliveira na linha de partida.

Foi a primeira vitória da temporada para o piloto francês da Yamaha na segunda etapa do Mundial.

Miguel Oliveira, pela KTM, que largou da quarta linha da grelha, terminou em 15º lugar, depois de ter chegado à primeira curva em terceiro no arranque da corrida.

Infelizmente, não conseguiu manter a posição e foi perdendo posições à medida que a prova se desenrolava.

O piloto português explicou que ficou limitado por uma avaria no mostrador de informação da mota pouco depois do início da prova.

"O mostrador ficou negro" e deixou de ter acesso a informações, "como os diagramas do motor, a temperatura dos pneus ou o momento de trocar de velocidades".

O piloto luso espera, agora, recuperar no Grande Prémio de Portugal, em Portimão, próxima prova do campeonato, a 18 de Abril.

O Grande Prémio de Doha foi vencido por Fabio Quartaro, da Yamaha, seguido de Johann Zarco e Jorge Zarco, da Pramac Racing, ambos a correrem com Ducati.

Após duas provas realizadas, Miguel Oliveira ocupa a 14.ª posição do Mundial, com quatro pontos, a 36 do líder Johann Zarco.

