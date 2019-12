Lewis Hamilton acabou o campeonato a fazer aquilo que fez em quase todas as corridas do ano: a ganhar! O hexacampeão do mundo de Fórmula 1 chegou à 11.ª vitória em 21 corridas em 2019 e fê-lo "sem espinhas", já que venceu de ponta a ponta, liderando todas as voltas da corrida. Foi o 19.º triunfo do britânico nestes moldes, que igualou a marca do seu ídolo Ayrton Senna.

G.P. de Abu Dhabi: Hamilton termina ano de sonho com mais uma vitória

Na última corrida da temporada, em Abu Dhabi, e com o título de pilotos e de construtores garantido, Hamilton já não corria por nenhum objectivo. Ainda assim, quis fechar a época com chave de ouro e impôs-se a toda a concorrência. Verstappen, da Red Bull Racing, terminou em segundo. Já Leclerc, da Scuderia Ferrari, fechou a temporada em terceiro.

"Embora tivéssemos ganhou o campeonato, eu queria manter a cabeça baixa e ver se podíamos aprender e extrair mais deste belo carro que é uma obra de arte. Estou muito feliz", admitiu Hamilton no final da corrida.

Com este triunfo, o 84.º na Fórmula 1, Hamilton ficou a apenas sete de igualar o recorde de Michael Schumacher, sendo que no número de títulos o britânico já só está a um de igualar a marca do alemão. Porém, esta temporada Hamilton "apanhou" Schumi noutra façanha, a de pontuar em todas as corridas do ano.

