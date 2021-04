GP Bahrain: Lewis Hamilton começa defesa do título com vitória épica

O Mundial 2021 de Fórmula 1 arrancou este domingo a toda brida, com a vitória de Lewis Hamilton ao volante do W12 da Mercedes-AMG.

Foi a 96.ª vitória da carreira na Fórmula 1 do campeão britânico, numa corrida marcada pela emoção até à última volta.

O campeão britânico começou a defender o título no Grande Prémio do Bahrain, após um duelo épico com o holandês Max Verstappen e a Red Bull Honda.

A separar os dois pilotos estiveram apenas 0,745 segundos após as 56 voltas cumpridas ao circuito de Sakhir.

O finlandês Valtteri Bottas, no segundo Mercedes-AMG, terminou a prova no lugar mais baixo do pódio, a 37,383 segundos do companheiro de equipa.

O Mundial de Fórmula 1 prossegue no fim-de-semana de 16 a 18 de Abril na segunda edição do Grande Prémio de Emília Romagna, no circuito Enzo e Dino Ferrari, em Imola.

