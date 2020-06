Fórmula 1 vem mesmo para Portugal (Portimão) em Setembro

Portugal prepara-se para receber o Mundial de Fórmula 1 de 2020, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, naquele que será o 26.º Grande Prémio de Portugal.

A notícia é avançada pelo jornal "A BOLA", que não só garante que a corrida deve realizar-se a 27 de Setembro como ainda deixa no ar a possibilidade de uma segunda prova, também no traçado algarvio, a 4 de Outubro. É precisamente isso que vai acontecer na Áustria, com corridas a 4 e 12 de Julho, e na Grã-Bretanha, a 2 e 9 de Agosto.

Recorde-se que recentemente o Autódromo Internacional do Algarve foi reclassificado com Grau 1, a nota máxima para circuitos da Federação Internacional do Automóvel (FIA). Isto, associado ao crescimento da COVID-19 por todo o mundo, que obrigou a Formula One Management (FOM) a encontrar alternativas aos 22 circuitos que faziam parte do calendário original do Mundial de 2020, fizeram com que o AIA fosse uma escolha bastante interessante e que dá garantias, quer pela qualidade do traçado quer pelas infra-estruturas de apoio disponíveis. Isto sem esquecer, claro, a região onde está inserido, uma referência no turismo em Portugal e na Europa.

Mais três Grandes Prémios cancelados

Depois de Austrália, Países Baixos, Mónaco e França, foi a vez da Fórmula 1 cancelar as corridas de Azerbaijão, Singapura e Japão, aumentando assim para sete os Grandes Prémios cancelados por culpa da pandemia de COVID-19.

No caso de Baku e de Marina Bay, a razão do cancelamento está associada ao facto de serem dois circuitos citadinos, que exigem bastante tempo de construção. Já a prova de Suzuka foi cancelada por culpa das restrições de viagem impostas pelas autoridades do país do Sol Nascente.