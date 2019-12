Filipe Albuquerque vence 500 Kms de Interlagos

Parecia uma vitória improvável, aquela que Filipe Albuquerque e o seu companheiro de equipa Victor Baptista conseguiram este sábado, na última jornada da Porsche Império GT3 Cup Brasil.O piloto português viu a roda do seu Porsche saltar na volta de formação antes da partida, que o obrigou a uma entrada nas boxes e a largar para a corrida da 30ª e última posição da grelha. Mas, a dupla do Team Hero, não se deu por vencida e encetou uma recuperação notável, pouco comum, mas que os levou ao lugar mais alto do pódio. De último para primeiro na estreia ao volante de um Porsche numa prova que reuniu várias estrelas do automobilismo mundial.No final Filipe não escondia a felicidade que classificou como: "'Um conto de fadas'. Quem é que acreditava ser possível ir de último para primeiro?! Estamos a falar de 30 lugares. Demos o nosso melhor, o Victor conhece bem o Campeonato e esteve num excelente nível. Conseguimos um resultado improvável que nos deixou extremamente felizes e à equipa também", começou por referir.Esta vitória surge após um convite de última hora por parte da Hero, que o piloto de Coimbra aceitou de bom grado:, concluiu Filipe Albuquerque.O piloto português regressa agora a Portugal antes de centrar novamente atenções no Campeonato do Mundo de Resistência.