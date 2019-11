Filipe Albuquerque está a caminho do Brasil para disputar os 500 Kms de Interlagos da Porsche Cup Brasil. O piloto português aceitou o convite para integrar a equipa Hero e partilhar a condução com Felipe Baptista.Este convite de última hora deixou Albuquerque satisfeito com a oportunidade de voltar a correr no Brasil:, referiu o piloto de Coimbra., disse.