F1: Verstappen vence GP Áustria e aumenta distância para Hamilton

É uma repetição da vitória do piloto holandês no mesmo circuito, onde se correu o Grande Prémio da Estíria no último domingo.

Verstappen deixou o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes na segunda posição, a 17,973 segundos, e o britânico Lando Norris, da McLaren, a fechar o pódio a 20,019 segundos.

Lewis Hamilton, actual campeão mundial, quedou-se na quarta posição com o seu Mercedes, enquanto Sérgio Pérez, da Red Bull, ficou no quinto lugar.

Max Verstappen, que já venceu cinco das nove corridas já disputadas, soma 182 pontos, somando o ponto extra pela volta mais rápida em corrida.

Hamilton mantém a segunda posição, com 150 pontos, seguido por Sérgio Pérez, com 104.

O Mundial de construtores é liderado pela Red Bull, com 286 pontos, com a Mercedes no segundo lugar, com 242. A McLaren ocupa a terceira posição, com 141 pontos.

O Mundial de Fórmula 1 regressa no fim-de-semana de 16 a 18 de Julho, com o Grande Prémio da Grã-Bretanha a correr-se no circuito de Silverstone.

