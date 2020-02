F1: Novo Mercedes W11 para bater todos os recordes

A Mercedes apresentou esta sexta-feira o carro com que pretende revalidar o título mundial de construtores da Fórmula 1 em 2020. Decorado com uma nova pintura, o W11 segue uma linha evolutiva face aos modelos que o antecederam, ainda que conte com novos apontamentos em vermelho nas laterais do aileron dianteiro, fruto da nova ligação com a Ineos.

De forma a homenagear Niki Lauda, falecido no último ano, a cobertura do motor também foi pintada de encarnado, já que o austríaco se fazia acompanhar sempre de um boné com esta cor.

Tal como aconteceu com o novo Red Bull, também este Mercedes W11 rodou logo no dia em que foi apresentado ao mundo, em Silverstone, no Reino Unido (ver vídeo abaixo).

Com este novo monolugar, Lewis Hamilton vai à "caça" dos recordes de Michael Schumacher, começando logo pelo número de títulos mundiais, já que o britânico está a apenas um de apanhar o "Kaiser".

Lewis Hamilton e a Mercedes parte para esta temporada novamente como favoritos. Se a marca da estrela repetir o feito do ano passado torna-se na equipa com mais títulos mundiais de construtores consecutivos, batendo os seis alcançados pela Scuderia Ferrari entre 1999 e 2004, com Michael Schumacher.