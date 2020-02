F1: É com este FW43 que a Williams quer virar a página

A Williams vem de uma temporada difícil, com apenas 1 ponto somado em todo o Mundial de F1 do ano passado, mas isso não apaga a história e esta continua a ser uma das equipas mais respeitadas do pelotão. Agora, e com ambições renovadas para a nova temporada, a Williams – que mantém o seu patrocinador principal, a ROKiT - quer virar a página e acaba de mostrar o FW43.

A apresentação online revelou um monolugar com uma decoração totalmente revista, ainda que a equipa o descreva como uma evolução do carro do ano anterior. "Demos muita atenção à melhor compreensão das áreas mais problemáticas do FW42 e escolhemos cuidadosamente as peças do carro a desenvolver, aquelas que nos poderão dar mais desempenho dentro dos recursos que temos", afirmou o director de design da Williams, Doug McKiernan.

"A equipa abordou as questões mecânicas que afectaram o nosso monolugar em 2019, entre elas os travões e o peso total do carro. Fizemos bons progressos nestas áreas e vamos continuar a concentrar-nos nelas durante a temporada", acrescentou.

Resta agora saber se estas alterações deixaram o FW43 mais competitivo, mas para isso teremos de aguardar pelos primeiros testes de pré-temporada, marcados para os dias 19, 20 e 21 de Fevereiro, no Circuito de Barcelona.