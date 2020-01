Equipa de Paulo Gonçalves retira-se do Dakar

pelo site 'Motorsport.com', que citava uma fonte oficial da equipa:

A Hero Motorsports não vai participar no que resta do Dakar. A equipa já oficializou a retirada, dizendo não haver condições para continuar, depois do trágico falecimento de Paulo Gonçalves, na etapa de domingo.A notícia já tinha sido avançada, disse aquela fonte.Hoje não há etapa para motos e quads - em memória do português - e os camiões de apoio da Hero já foram todos encaminhados para Jeddah.Autor: Record