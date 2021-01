Dakar de luto: morreu Hubert Auriol, o ‘Africano’

O rali Dakar está de luto: Hubert Auriol morreu este domingo aos 68 anos. Cognominado O Africano, perdeu a vida na sequência de um AVC, na sequência de um longo período com problemas de saúde, agravado pelo facto de há um mês ter contraído Covid-19.

Hubert Auriol foi um dos grandes actores da competição. Ainda na fase Paris-Dakar, Hubert Auriol venceu por três vezes o maior rali do Mundo, e o primeiro a consegui-lo em duas categorias diferentes.

Os dois primeiros sucessos aconteceram em 1981 e 1983, nas motas, com uma BMW.

Em 1992, voltou a ganhar em 1992, mas desta vez nos carros, ao volante de um Mitsubishi Pajero na ligação inédita Paris-Cidade do Cabo, na África do Sul.

"Reformado" da competição, Auriol nunca deixou o ambiente do rali, tendo sido o director do Dakar entre 1995 e 2004.

Participou ainda na organização de A Lenda dos Heróis, o rali-raid que ligou Paris à capital do Senegal apenas com as motas Yamaha XT 500, e do Grande Rali da China. Em 2008, fundou a Africa Eco Race.

