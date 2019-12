Casa cheia para receber os 500 km do Estoril!

O Circuito do Estoril vai receber os 500 km do Estoril no próximo dia 15 de Dezembro, num evento que vai reunir 35 equipas e mais de 100 pilotos, num domingo "virado para o convívio e para a diversão de pilotos, familiares, amigos e patrocinadores".

A corrida promovida pela CRM Motorsport e pelo Motor Clube do Estoril terá 5 horas de duração e marca o regresso das grandes resistências ao Circuito do Estoril, assumindo-se como "um fim-de-semana de celebração do automobilismo", garante Tiago Raposo Magalhães, mentor da recuperação deste formato.





Dando conta de que as inscrições irão manter-se abertas até à próxima Quarta-Feira de 11 de Dezembro e que os números já angariados, o CEO da CRM Motorsport destaca o espírito com que os concorrentes estão a encarar a prova, cumprindo-se exatamente tudo a que a Organização se tinha proposto com a promoção de uma corrida desta natureza:, diz.