V Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico: sucesso!

Com mais de 19 mil visitantes, o 5º Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico – Salão da Mobilidade sustentável, pautou-se pelo sucesso, tendo-se afirmado como a melhor edição de sempre.

Os números falam por si. Com 19.223 visitantes a quinta edição do Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, atingiu as melhores expectativas da Zest, empresa que organiza o certame, desde a primeira edição. "Estávamos otimistas. Era praticamente certo que íamos bater os números do ano passado, pois foi um ano com todas as limitações que sabemos, devido à situação pandémica e sabíamos que esta era uma edição que tinha tudo para correr bem." Começou por declarar o diretor do Salão, José Oliveira.

Segundo o homem da Zest, "as novidades absolutas, com o reaparecimento da Famel, a Nissan a apostar no Salão para mostrar pela primeira vez ao público o Ariya a participação de praticamente todas as marcas presentes no mercado e até a presença de opções, por exemplo, para competição com emissões zero, como aconteceu no Stand da Galp, foram fatores decisivos para o sucesso que esta edição registou."

"Gostava também de realçar que esta quinta edição teve também uma adesão forte por parte das duas rodas e notamos que há uma grande curiosidade e interesse pelas várias opções de mobilidade descarbonizada, para além dos automóveis."

Os seminários regressaram também nesta edição, depois de um ano em que não se realizaram e, de um modo geral, tiveram casa cheia, tendo tido mais de seis centenas de participantes.