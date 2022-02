Police desenha relógios inspirados no filme THE BATMAN

Dubai, Emirados Árabes Unidos, janeiro de 2022: A ousada e urbana marca italiana de óculos e relógios unissexo, a Police Lifestyle, tem o prazer de anunciar uma emocionante parceria com a Warner Bros. e THE BATMAN. As icónicas marcas uniram-se para criar quatro relógios de edição limitada, que ostentam elementos ousados e sombrios inspirados neste fenómeno cinematográfico de escala planetária. Estes cativantes relógios foram revelados num evento exclusivo no Queen Elizabeth II: Float Restaurant and Lounge, Dubai, onde VIPs e principais meios de comunicação do Médio Oriente estiveram presentes, incluindo a GQ, Hypebeast, MOJEH e Forbes Middle East, para citar só alguns.

Com apenas 10.000 unidades produzidas para todo o mundo, os relógios estarão à venda a partir de 10 de fevereiro de 2022 e terão certamente grande procura entre colecionadores e entusiastas de relojoaria – que vão correr para garantir uma ou todas as edições, que pela certa vão esgotar. Os relógios são desenhados para celebrar o tão esperado filme com estreia marcada para 4 de março deste ano. Disponível para compra em todas as principais relojoarias, os relógios Police x THE BATMAN de edição limitada têm preços entre os €199 e €399 e foram concebidos para agradar tanto ao gosto masculino como feminino. Os quatro relógios recebem os seus nomes inspirados nesta emocionante aventura cinematográfica, incluindo: Relógio THE BATMAN, Relógio THE BATMAN Edição Vengeance, Relógio THE BATMAN Edição Gotham City, Relógio THE BATMAN Edição Catwoman.

Relógio THE BATMAN

O relógio THE BATMAN resulta de uma construção de duas partes singulares, evocando a dupla identidade do personagem. Cada parte pode ser definida para um fuso horário distinto, o que é perfeito para aventuras internacionais. Como elementos de assinatura temos o símbolo do morcego e o título do filme – que adornam a metade inferior do relógio, ao estilo industrial. As duas coroas, em posições incomuns, controlam independentemente os dois mostradores. O logotipo da Police, colocado na biela cilíndrica, testemunha a mestria artesanal dos construtores de relógios Police. A pulseira, em pele genuína texturizada, complementa o visual e dá uma sensação especial ao toque.

Ser um dos 10.000 proprietários de um destes incríveis relógios é uma forma de celebrar o regresso aos cinemas de THE BATMAN. Esta edição limitada estará disponível para compra a partir de 10 de fevereiro de 2022, em todas as principais relojoarias do país.