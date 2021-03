Marques, Lda. Benefícios em adquirir Mercedes-Benz Plug-in

Vantagens de aquisição e fiscais.

De acordo com o orçamento de Estado para 2021, caso a viatura Plug-in tenha no máximo emissões CO2 de 49g e autonomia elétrica mínima de 50 km, paga 25% do ISV e no caso de ser adquirida por uma empresa tem uma taxa autónoma de 5%, 10% ou 17,5% (preço abaixo de 27.500 € + IVA; preço entre 27.500 € + IVA e 35.000 € + IVA; preço acima de 35.000 € + IVA).

No caso de aquisição por parte de empresas ou ENI`s, permite deduzir o IVA da aquisição, se o valor de venda for até 50.000 € + IVA.



Eficiência inteligente e baixo consumo.

Os híbridos plug-in oferecem as vantagens de dois mundos: nas viagens mais curtas, pode deslocar-se totalmente em modo elétrico, enquanto em viagens longas, pode usufruir da autonomia do motor de combustão interna. Para além de carregar a bateria diretamente na corrente elétrica, carrega também ao travar.



Dinâmica de condução confortável e amigo do ambiente

A força da tecnologia híbrida resulta da sua versatilidade e flexibilidade, sem as quais o condutor tem de tomar uma decisão consciente.

Esta tecnologia combina o conforto de um veículo elétrico, o modo elétrico quase sem ruídos e sem emissões, com a independência e a disponibilidade permanente da potência do motor de combustão em percursos longos.



Elevadas autonomias graças à gestão inteligente do acionamento.

Uma gestão inteligente do acionamento seleciona automaticamente e em todos os momentos a combinação ideal de motor a combustão interna e motor elétrico para aplicar a energia, a potência e a autonomia do modo mais eficiente possível em qualquer cenário de trânsito.





Temos disponível para entrega imediata, mais de trinta automóveis Plug-in.





A diversidade de automóveis disponíveis vai desde os Plug-in a Gasolina (Classe A, Classe B, CLA Coupé e CLA Shooting Brake), aos Plug-in a Diesel (Classe C Limousine e Station, Classe E Limousine e Station, GLC Coupé e SUV).

Conheça as viaturas disponíveis em: https://evento.marqueslda.pt/mercedes-benz-plug-in/

Marques, Lda

Rua do Matadouro Regional, Lote 8 - 2005-002 Santarém

Tel: 243 305 920

E- mail: vendas@marques.lda.pt