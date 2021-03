Electric Summit | O Futuro da Mobilidade

O Grupo Cofina, em associação com a Galp, e com o apoio institucional da ACAP, leva a cabo uma grande iniciativa digital, para responder às questões-chave da Mobilidade Elétrica. Durante cerca de três meses decorrerá o Electric Summit, num formato 360º: uma forte componente editorial, um salão virtual com as principais marcas automóveis a exporem as gamas eléctricas, e fóruns de debate, que vão juntar alguns dos maiores especialistas sobre os temas da mobilidade elétrica.

O evento arranca na próxima quarta-feira, com uma conferência digital de dois dias, por onde vão passar o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, Sofia Tenreiro, administradora da Galp, Hélder Barata Pedro, secretário-geral da ACAP, António Pires de Lima, CEO da Brisa, Ângelo Ramalho, CEO da Efacec, Francisco Ferreira, presidente da direção da Associação Zero, Luís Barroso, CEO da MOBI.E, e ainda CEOs das marcas automóveis e muitas outras empresas e instituições relacionadas com o setor da mobilidade eléctrica.

A conferência decorre nos dias 24 e 25 de março, das 10h30 às 12h30, e é transmitida no site e redes sociais do Jornal de Negócios, bem como na plataforma digital do evento: electricsummit.negocios.pt .

O segundo dia de conferência é dedicado ao futuro da mobilidade no setor automóvel, bem como à cadeia de valor das baterias, O primeiro painel inclui um keynote speech por Hélder Barata Pedro, seguindo-se uma mesa-redonda com os responsáveis máximos em Portugal da Nissan, António Melica; da Peugeot, João Mendes; da Renault, Zineb Ghout; da BMW, Massimo Senatore; e do Stand Virtual, Nuno Castel-Branco. O painel dedicado às baterias conta como oradores com Helena Braga, da Universidade de Engenharia da Universidade do Porto, Joana Prazeres, da Savannah, José Macedo, da Galp, Paulo Ferreira, do INL - Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia e Sérgio Rodrigues, da MeterBoost.

A iniciativa conta ainda com uma área de exposição virtual, onde as marcas vão expor toda a sua oferta de veículos electrificados e interagir com os consumidores.

Para Luís Santana, administrador da Cofina, «esta é a resposta que um grupo da dimensão da Cofina tem de estar preparado para dar. É fundamental os grupos de media estarem próximos dos consumidores e ajudar as marcas a comunicar nos melhores suportes e que fazem sentido a cada momento. O Electric Summit vai ter uma enorme projeção mediática, garantida por todos os nossos títulos e vai esclarecer todos os consumidores que neste momento querem, ou ponderam, comprar um carro elétrico ou híbrido». Luís Santana sublinha ainda que a Cofina foi pioneira e líder na realização e transmissão de eventos digitais de grande dimensão em canal aberto, em 2020, com o primeiro a acontecer logo em março de 2020. O Liderança à Prova contou com a participação do ministro da economia, do destacado economista Ricardo Reis e players-chave da economia nacional. Seguiram-se várias dezenas de webinars, conferências, think tanks, live labs e outros eventos, alavancando todas as capacidades dos estúdios de televisão e de amplificação mediática do Grupo, numa forte resposta da Cofina às necessidades do público e das marcas, que assim continuaram a poder comunicar de forma direta e eficaz com os consumidores.

Para Sofia Tenreiro, administradora da área Comercial da Galp, "o paradigma da mobilidade urbana está a mudar de forma acelerada e a impor ao mercado novas exigências. Pensar mobilidade eléctrica já não passa por abordar um conceito de futuro: é uma realidade cada vez mais presente que deve ser discutida abertamente e cuja reflexão deve contribuir para a construção da nova vida das cidades. Esta parceria com a Cofina é um passo muito concreto nesse sentido."