CASA ERMELINDA FREITAS CONQUISTA MEDALHA DE GRANDE OURO, E 9 MEDALHAS DE OURO NO CANADÁ

A Casa Ermelinda Freitas voltou a ver os seus vinhos premiados e reconhecidos, no concurso de vinhos Sélections Mondiales des Vins – Canadá 2024 (1 Medalha de Grande Ouro, 9 Medalhas de Ouro), de destacar as medalhas de Grande Ouro e Ouro atribuídas aos primeiros vinhos do Douro da Casa Ermelinda Freitas: Quinta de Canivães Douro DOC 2020 (Medalha de Grande Ouro), e o Quinta de Canivães Douro DOC Reserva 2019 (Medalha de Ouro).

Lista completa:

"SÉLECTIONS MONDIALES DES VINS - Canadá" – OUTUBRO 2024

Medalha Grande Ouro:

- Quinta de Canivães Douro DOC 2020

Medalhas de Ouro:

- Vinha do Torrão Branco Reserva 2022

- Dona Ermelinda Branco 2023

- Quinta de Canivães Douro DOC Reserva 2019

- Baía de Tróia Castelão 2022

- Casa Ermelinda Freitas Touriga Nacional Reserva 2021

- Dona Ermelinda Reserva Branco 2023

- Casa Ermelinda Freitas Alicante Bouschet Reserva 2022

- Vinha do Torrão Reserva Tinto 2022

- Fugaz Loureiro 2023

Estamos perante o melhor ano de sempre, no que toca à conquista de prémios da Casa Ermelinda Freitas. Mais do que um reconhecimento, é um reforço da notoriedade e qualidade da marca a nível nacional e internacional.

Desde 1999 a Casa Ermelinda Freitas, já obteve mais de 2000 prémios a nível nacional e internacional, prémios estes que servem para reforçar a qualidade que a Casa Ermelinda Freitas procura sempre que faz um vinho, de modo a poder premiar todos os seus amigos e consumidores com os melhores vinhos aos melhores preços.