A Suits Inc, a marca 100% portuguesa dedicada a um público masculino dinâmico e elegante,

Esta nova linha, concebida com a ideia de oferecer vestuário casual e formal para homens, destaca-se pela sua qualidade, elegância e conforto, tudo a um preço acessível.

Inspirada pela rica paleta de cores da Praia da Ursa, Guincho e Cascais, a campanha desta coleção transporta-nos para os cenários idílicos da costa portuguesa. Os tons suaves das areias douradas, o azul intenso do oceano e os verdes exuberantes das falésias serviram de inspiração para cada peça desta coleção, capturando a essência do estilo de vida descontraído e elegante.





A Suits Inc. orgulha-se da sua herança na arte da alfaiataria tradicional, combinando-a com a mais recente tecnologia para garantir a mais alta qualidade dos seus produtos. Trabalhando com fornecedores internacionais de renome, a marca assegura uma simbiose perfeita entre tradição e modernidade, refletida em cada detalhe das suas criações.





"Com a nossa coleção Primavera/Verão 2024, queremos oferecer aos nossos clientes uma experiência única de moda, onde a qualidade, o estilo e o conforto se fundem numa harmonia perfeita", afirma Simão Ribeiro, CEO da Suits Inc. "Cada peça é cuidadosamente elaborada para refletir a personalidade e o gosto refinado do homem moderno".





Desde fatos clássicos e sofisticados até às opções descontraídas de vestuário de lazer, a coleção Primavera/Verão 2024 da Suits Inc. oferece uma variedade de estilos para todas as ocasiões. Com cortes precisos, tecidos de alta qualidade e uma atenção meticulosa aos detalhes, cada peça é uma declaração de estilo por si só.





A nova coleção já está disponível nas lojas físicas e online da Suits Inc. Junte-se a nós nesta jornada de elegância e sofisticação, e descubra o seu look perfeito para esta temporada.