Xiaomi supera limites com esta nova série

Já todos passámos pela fase de aquisição de um novo telemóvel. Digamos que nem sempre é um processo “suportável”. As características ideais para o uso que lhe vamos dar com o preço certo nem sempre é um match fácil de conseguir. Quando pensamos num telemóvel novo, pensamos em “evolução” face ao telemóvel anterior. Queremos mais, melhor. Em paralelo, pensamos também no quão bom seria se encontrássemos o telemóvel certo para nós a um preço, claro, mais acessível. O match perfeito. Pois bem, a nova série Redmi Note da Xiaomi vem facilitar-nos este processo. Sim, vem mesmo.

Nova série Xiaomi Redmi Note 11 A série mais vendida da Xiaomi está de volta com quatro modelos que trazem funcionalidades de topo, de forma acessível, à gama média de smartphones. E, por isso, reunimos as três razões essenciais para fazer facilmente a escolha certa. Pronto para superar os limites com a nova série Redmi Note 11?

Esta é a escolha certa para…

1. Os que gostam de registar todos os momentos

Uma árvore recheada de flores a caminho do trabalho, os primeiros passos do bebé, o último palco daquela peça de teatro, a ida ao museu no último fim de semana… Há momentos que queremos ter registados para a vida toda. Com qualidade, claro. Tudo é mais fácil com esta série Redmi Note 11. A experiência da câmara principal foi melhorada, com o Redmi Note 11 Pro 5G, o 11 Pro e o 11S a apresentarem sensores principais de 108 MP. O que é que isto nos dá? Momentos registados em alta resolução, com detalhes ainda mais realistas. Esta câmara principal integra também tecnologias que permitem captar imagens incríveis, com maior alcance dinâmico e desempenho na captação de cores e excelentes resultados mesmo com luz fraca.

Porque não podemos esquecer as selfies (seja um OOTD, uma nova cor de cabelo, o registo de uma maquilhagem perfeita… sem vergonhas de admitir!), estes três modelos da nova série apresentam ainda uma câmara frontal de 16 MP que capta imagens ainda mais nítidas e de aspeto natural.

Os quatro modelos desta série estão ainda equipados com uma câmara ultra grande-angular de 8MP (que estende ainda mais a perspetiva com um ângulo de visão de 118 graus) e uma câmara macro de 2 MP que capta de perto os mais finos detalhes.

No Xiaomi Redmi Note 11, a câmara principal é de 50 MP, com a inclusão ainda de uma câmara de profundidade de 2 MP que permite criar um efeito bokeh ideal para as fotografias de retrato – comum aos modelos 11 Pro e 11S. Quem não gosta de terminar uma viagem com a certeza de que chega a casa com o retrato perfeito?

2. Os que usam o telemóvel para tudo e mais alguma coisa

Trocar mensagens, atender chamadas, fazer pesquisas rápidas na Internet são só funções básicas de um smartphone. Agora, o que queremos mesmo, mesmo, mesmo é ter um telemóvel que nos permita fazer de tudo, em todos os momentos. E por tudo dizemos: ver séries e filmes, navegar pelas apps favoritas, partilhar fotografias, fazer compras online, jogar… E o que é que precisamos para tornar esta experiência confortável e do mais agradável possível? De um fantástico ecrã e um design arrebatador como estes da nova série Redmi Note.

A série vem equipada com um ecrã FHD+ AMOLED DotDisplay, com dimensões de 6,67 (11 Pro 5G e 11 Pro) e 6,43 polegadas (11S e 11). A experiência de ecrã foi melhorada, com animações e transições mais suaves e sem atrasos, resposta ao toque mais precisa, cores e detalhes ainda mais vibrantes e clareza do ecrã mesmo em plena luz do dia.

Com colunas lineares na parte superior e inferior, a série Redmi Note 11 é ainda a resposta certa para quem procura uma experiência completa de entretenimento, com som estéreo envolvente.

3. Os que precisam de bateria para dar e vender

Ora aqui está um dos pontos decisivos na escolha do telemóvel perfeito: a capacidade da bateria. A bateria tem de acompanhar toda a nossa atividade diária, claro. Boas notícias: os quatro modelos da série Redmi Note 11 estão equipados com uma excecional bateria de grande capacidade (5000 mAh). Além disso, os modelos 11 Pro 5G e 11 Pro carregam 50% da bateria apenas em 15 minutos, graças ao carregamento turbo da Xiaomi de 67W. Na versão 11S e 11, o carregamento rápido de 33 W Pro permite carregar até aos 100% em cerca de uma hora.

Bónus: para os que vivem “na” música

Com uma parceria única com o YouTube, a Xiaomi oferece dois meses de YouTube Premium com esta nova série Redmi Note 11. O YouTube Premium, que inclui uma subscrição do YouTube Music Premium, dá acesso ilimitado e gratuito a mais de 80 milhões de canções oficiais, além de atuações ao vivo, capas e remixes.

Se é fã da Xiaomi – ou acabou de se tornar um! –, não precisa de esperar mais. Os quatro modelos Xiaomi da nova série Redmi Note 11 já estão à venda em Portugal.