Vá mais além com a Toyota: descubra os carros da nova geração

Pequenos passos levam a grandes feitos e pequenas mudanças podem, ao longo do tempo, ser decisivas e levar a uma revolução. Ao longo das últimas décadas, a Toyota tem sido pioneira. Lançou o primeiro carro híbrido produzido em massa no mundo, o Prius, em 1997 e foi precursora no uso de hidrogénio no Mirai em 2014. Agora, apresenta-se como uma marca que vai além dos automóveis, consolidando-se como uma referência de mobilidade.

A Toyota conta com uma impressionante variedade de soluções, que vão desde veículos com ofertas de motorização multi-tecnológicas, tais como veículos elétricos a bateria - BEV, veículos elétricos a hidrogénio FCEV, híbridos HEV e híbridos plug-in PHEV; além de disponibilizar vários serviços como renting, financiamento, seguros, pós-venda e aluguer de viaturas. Mas há mais, em toda a Europa, a Toyota conta com uma gama que vai desde automóveis ligeiros a autocarros ou a soluções de transporte para o último quilómetro.

"Vamos mais além", venha connosco!

Com o mote "Vamos mais além", a nova campanha e estratégia da Toyota passa por ir cada vez mais longe, responder aos desafios que possam surgir e arranjar soluções. Ir mais além é sinónimo de superação e de força, caraterísticas personificadas por quatro jovens extraordinários cujas histórias inspiradoras dão vida a esta campanha. Falamos de Ofentse Pitse, a primeira maestrina negra da África do Sul, que criou a sua própria orquestra, ou Samir Aït Saïd, o ginasta francês que após uma lesão séria nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, foi além de todas as expetativas e conseguiu ainda assim alcançar o título de campeão europeu.

De enaltecer também o caso do designer Ken Billes, que desafia todas as convenções para dar corpo à sua visão: criar carros que nos permitem ir ao encontro de novas experiências e ao encontro das pessoas. E por fim, o feito do Piloto Kazuki Nakajima que perseguiu os limites para lá do que imaginava, alcançando a sua primeira vitória nas 24H Le Mans.

A aliança destes jovens com a Toyota reflete o reconhecimento da marca de que o futuro pertence às novas gerações, e que por isso as suas preocupações e vontades têm de ser ouvidas.





Valores modernos

Nos últimos anos o mercado automóvel tem vivido um turbilhão. A mudança é permanente, de ano para ano aumentam as preocupações ambientais e consequentemente a busca por veículos mais sustentáveis, e a transição para os modelos elétricos. Entre tantas novidades, e grande oferta, a Toyota tem se mantido fiel às necessidades dos clientes. Promovendo simultaneamente a solidez e confiança de sempre e a inovação.



Dinamismo este que se reflete no design vanguardista dos seus modelos e na liderança no mercado da eletrificação, com veículos que vão desde os híbridos, até aos movidos a hidrogénio, como os icónicos Toyota bZ4X, C-HR, ao lendário Prius.





Veículos topo de gama: novo look e novo feel

A geração de veículos elétricos a bateria (EV) beneficia da inigualável experiência da Toyota em eletrificação, proporcionando soluções sem compromisso em termos de potência, fiabilidade e utilidade.



Dentro deste domínio, o novo SUV Toyota bZ4X é o primeiro modelo de uma nova série bZ de veículos 100% elétricos, concebido com a nova plataforma BEV (Battery Electric Vehicles) baseada na filosofia e-TNGA. Brevemente irá juntar-se à gama bZ a Proace Elétrica, um furgão com 300 km de autonomia elétrica e capacidade de carregamento em 30 minutos.

BZ4X - O SUV 100% elétrico, 100% inovador







A construção poderosa sob a plataforma EV e-TNGA e o design dinâmico de um autêntico SUV juntam-se à performance de topo e à autonomia elétrica de 511 Km. Inovador e incorporado com tecnologia de última geração, o bZ4X oferece uma longevidade de bateria excecional, para maior tranquilidade e segurança.



Rico em funcionalidades, mas intuitivo, o novo Toyota C-HR oferece uma experiência de utilização perfeita e personalizada que antecipa as suas necessidades. Transforme as viagens em experiências com os sistemas sem fios Android Auto e Apple CarPlay, iluminação ambiente responsiva e som surround envolvente.

Por outro lado, a gama dede quarta geração, assegura propulsão elétrica, com zero emissões, em até 70% dos percursos urbanos. Alternando eficazmente entre a energia elétrica pura e a gasolina quando é mais eficiente, os híbridos auto-recarregáveis Toyota oferecem todos os benefícios da energia elétrica sem necessidade de ser ligados à corrente.

C-HR - Híbrido ou híbrido plug-in





É a reinvenção de um ícone. Expresse-se com a sofisticada nova geração do Toyota C-HR. Criado sem regras e inspirado no inovador modelo original, não se parece com nenhum outro carro. O novo Toyota C-HR quebra todas as regras. Impossível de ignorar, combina o estilo de um cupê com uma postura poderosa. Pensamento livre e inovador, com linhas precisas e um perfil dinâmico, é um carro conceitual tornado realidade.



Já os híbridos plug-in oferecem todas as vantagens da gama de veículos híbridos, mas com desempenho superior e com a capacidade de viajar mais quilómetros em modo totalmente elétrico. Carregados a partir de um fornecimento de eletricidade em casa ou num ponto de carregamento, apresentam uma autonomia elétrica alargada. Para viagens mais longas, eles mudam sem problemas para o seu eficiente sistema de gasolina e eletricidade para lhe dar paz de espírito de porta a porta.



A combinação do desempenho de puro veículo elétrico (EV) com toda a conveniência da mais recente tecnologia híbrida proporciona um ADN duplo para o Prius Plug-in Hybrid. A autonomia de condução elétrica até 86 km, graças à sua bateria de 13,6 kWh, permite uma condução totalmente elétrica na maioria das viagens diárias. Para viagens mais longas, ou quando o carregamento não for prático, a nova geração do sistema Plug-in Hybrid da Toyota tem uma potência mais elevada e umas especialmente reduzidas emissões combinadas de CO2 (WLTP) de 11 a 16 g/km (dependendo da versão) - a mais baixa de sempre conseguidas por um Prius.





PRIUS PLUG-IN - Desafia as expetativas







O espírito inovador do novo Prius Plug-in reflete-se no seu design. Dramático e otimizado aerodinamicamente, o Novo Prius Plug-in caracteriza-se pelo seu tejadilho baixo e proporções inspiradas num coupé. Dinâmico e emocional, este é o Prius como nunca viu antes.







Responsabilidade social

A sustentabilidade é uma das grandes preocupações da marca nipónica para o presente e para o futuro. O que se traduz não só na eletrização dos seus veículos, como nas diferentes fases de produção de cada modelo.



O respeito pelas pessoas torna a Toyota uma marca que prima pela responsabilidade social em tudo o que faz, com iniciativas como a plantação de árvores por todo o país, causas que apoiam comunidades locais e a cultura. Independentemente da internacionalização da marca, esse apoio às comunidades, tanto colaboradores como clientes, é visível, por exemplo, na presença local que vai de Bragança a Faro, passando pelas ilhas.

Sempre um passo à frente, a Toyota assume ainda um papel de peso na construção da mobilidade do amanhã, com projetos como a Woven City, numa lógica cada vez mais digital, com o MyT, e continuamente presente como com serviços como o Kinto.









Aplicação MyT Controle o seu Toyota através do seu smartphone Através da aplicação MyT poderá comunicar com a sua viatura onde quer que esteja. Planeie as suas viagens no conforto do seu sofá, verifique a localização da sua viatura, torne a sua condução mais eficiente, analise a sua condução, consulte as manutenções ou marque o próximo serviço.



Há um Toyota para si

No final dos anos noventa, a marca nipónica apresentou ao mundo o primeiro automóvel híbrido-elétrico de produção em série. Hoje, após mais de duas décadas de investimento, desenvolveu a mais completa gama de veículos eletrificados, com planos para lançar 40 modelos elétricos novos ou atualizados até 2025. Explore a vasta gama de veículos híbridos, híbridos plug-in, a hidrogénio ou elétricos a bateria, e descubra a tecnologia certa para si.

Escolha Toyota e desfrute de automóveis topo de gama à frente do seu tempo. Carregue no acelerador: o futuro é agora.