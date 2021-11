Três coleções de relógios incríveis. Qual escolhe?

Esta não é uma história qualquer. Começou em 1881, quando Kintaro Hattori tinha apenas 21 anos. Abriu uma pequena loja em Tóquio, para importar, vender e reparar peças de fabricação ocidental. Onze anos depois, criou a própria fábrica com o nome Seikosha. Seiko de precisão, excelência, sucesso. Sha de fábrica. Com 50 anos de Kintaro Hattori ao comando, a Seiko tornou-se a principal empresa relojoeira do Japão, com design próprio e produção "em casa" de relógios. Kintaro Hattori ficou conhecido como o Rei dos Relógios do Oriente e não é para menos.

A visão do fundador para a Seiko era simples. Estar "sempre um passo à frente dos demais". São palavras gravadas no primeiro cronógrafo automático com sistema de embraiagem vertical e roda de colunas do mundo, no primeiro relógio de pulso de quartzo do mundo e no primeiro relógio analógico GPS solar do mundo. São palavras que continuam a ressoar e inspirar a Seiko de hoje.

140 anos de história: sempre um passo à frente

Quase um século e meio depois, a Seiko tornou-se uma das maiores relojoeiras do mundo, produzindo tudo internamente – desde o mais pequeno parafuso aos movimentos de alto desempenho e alguns dos melhores relógios do mundo.

Para celebrar os 140 anos de história, a Seiko materializa o espírito das palavras de Kintaro Hattori e lança durante este ano uma série de criações únicas. O ponto de partida é o lançamento das coleções de edição limitada Prospex, Presage e Astron, inspiradas nas muitas faces do Japão.

Três edições limitadas Prospex que nos levam a viajar

Para os mergulhadores deste mundo

Já teve o prazer de conhecer o Japão? Talvez sim, talvez não. Há uma ilha na prefeitura de Okinawa que atrai mergulhadores de todo o mundo. É dotada de uma beleza única, com vida aquática abundante, "culpa" dos recifes de coral. As praias, os rios e as quedas de água, as florestas e os mangais intocados, que rodeiam a ilha, conferem a Iriomote um encanto especial. Não estranhe estarmos a falar de viagens quando carregou para ver os relógios, porque é precisamente este encanto da ilha que vive espelhado na série Prospex, uma coleção de relógios de mergulho. Está a ver o tom profundo dos mostradores desta nova série de relógios? Assim resumindo, é o reflexo da natureza verdejante da ilha!

Os dois relógios mecânicos desta série são baseados nos icónicos modelos Seiko Diver de 1968. A coleção especial conta ainda com um terceiro modelo cronógrafo solar. São três edições de edição limitada (com número limitado de peças disponíveis para o mundo inteiro). Cada relógio apresenta uma bracelete de aço inoxidável e uma bracelete adicional em silicone.

Prospex Diver’s Automático

Edição limitada de 3 mil peças

Vidro de safira com tratamento antirreflexo

Caixa e bracelete em aço inoxidável com revestimento super-rígido

Montado e ajustado por artesões especializados no estúdio de Shizukuishi

Calibre 8L35, criado especialmente para relógios de mergulho

Vibrações: 8 batimentos/segundo

Resistente à água até 300 metros

Adequado também para mergulho de saturação

PVP €3480

Prospex Diver’s Automático – Reinterpretação Moderna de 1968

Edição limitada de 6 mil peças

Vidro de safira com tratamento antirreflexo

Caixa e bracelete em aço inoxidável com revestimento super-rígido

Calibre 6R35

Vibrações: 6 batimentos/segundo

Resistente à água até 200 metros

PVP €1475

Prospex Cronógrafo Solar

Edição limitada de 4 mil peças

Vidro de safira

Caixa e bracelete em aço inoxidável

Calibre V192

Precisão: 15 segundos/mês

Cronógrafo até 60 minutos

Indicadores de data e de reserva de carga

PVP €830

Da esquerda para a direita: Prospex Diver’s Automático, Prospex Diver’s Automático – Reinterpretação Moderna de 1968 e Prospex Cronógrafo Solar

Uma edição limitada Presage para brilhar em qualquer luz

Para os que vivem as primeiras horas da madrugada

Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. Há quem siga o ditado à risca e o defenda "com todos os dentes". Se faz crescer e dá saúde, não temos bem a certeza. Mas que acordar cedo nos dá algo "de outro mundo", lá isso dá: a luz do Sol que ilumina as primeiras horas da madrugada. Lançada em 2020, a série Presage Sharp Edge está carregada de detalhes brilhantes que não deixam de nos impressionar. As superfícies planas combinadas com ângulos aguçados permitem que os relógios desta série brilhem onde quer que incida a luz.

Todos os pormenores contam nesta criação. O padrão de folhas de cânhamo – chamado Asanoha – é usado há mais de um milénio nos têxteis japoneses e na arquitetura do arquipélago. Nesta edição, a textura rica deste padrão geométrico criar no mostrador uma infinidade de variações de tonalidades à medida que a luz incide de diferentes ângulos. Com bracelete em aço inoxidável, este Presage automático oferece uma perspetiva muito diferente e moderna da estética japonesa. Irresistível!

Presage Série Sharp Edge

Edição limitada de 3500 peças

Vidro de safira curva com tratamento antirreflexo

Caixa e bracelete em aço inoxidável com revestimento super-rígido

Calibre 6R35

Vibrações: 6 batimentos/segundo

PVP €1500

Modo noite com a beleza única do Astron

Para os que não resistem a um bom serão

Deixe-nos criar um cenário, estilo manifesto de afirmações positivas para testar a lei da atração. Estamos a passear pelas ruas do Japão, entre as árvores carregadas de flor de laranjeira (ao contrário do nosso estado atual, neste cenário estamos em plena primavera, claro). O dia já vai longo. Olhamos para cima. As flores, efémeras, pintam o céu já estrelado, com um brilho etéreo e mágico que ilumina todo o espaço que nos rodeia. A esta hora está a desejar que este cenário se tornasse real em três, dois, um... A lei da atração não resultou, para nosso desgosto. Pode ser que funcione para este relógio Astron que é único – uma edição limitada de apenas 1500 peças.

Com caixa preta e uma bracelete que tomam o lugar do céu noturno e um mostrador púrpura com tonalidades rosa que capta de forma singular a beleza de Yokazura – o nome dado às flores de cerejeira – este relógio é a representação máxima do fascínio japonês e transporta-nos para um suave serão de primavera no Japão. A caixa apresenta a mesma silhueta curva e as mesmas asas largas do Quartz Astron de 1969. No interior encontra-se o Calibre GPS Duplo Fuso Horário mais avançado de sempre, alimentado apenas por energia luminosa e que se ajusta à hora exata em qualquer parte do mundo.

Astron GPS Solar Duplo Fuso Horário

Edição limitada de 1500 peças

Vidro de safira de dupla curvatura com tratamento supertransparente

Caixa e bracelete em aço inoxidável com revestimento super-rígido preto

Calibre 5X53

Ajuste de hora e fuso horário controlado por GPS

Horário mundial

Precisão atómica de um segundo a cada 100.000 anos

Resistência à água até 10 bar

PVP €2400