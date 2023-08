Telemóvel estragado! E agora? Calma. Aqui reparam-no na hora

Que bom que é colecionar as memórias com os filhos, das acrobacias na piscina ou as brincadeiras na praia. Mas basta um segundo para o telemóvel estar inoperável… Quedas na água, ecrãs danificados pelos grãos de areia, colunas que deixam de funcionar, câmaras que perdem as valências, etc. São as situações mais frequentes, especialmente durante os meses de verão.

Agora pode descansar porque a iServices, loja líder de mercado em Portugal em serviços de reparação de telemóveis e smartphones, repara qualquer dispositivo móvel. Como novo e em poucos minutos, são as garantias com que pode contar. Ah, e com direito a um bónus: o diagnóstico é totalmente grátis.

Caiu na água

A água é de facto o maior inimigo de qualquer aparelho eletrónico, mas não desespere. Não precisa de comprar um novo. O primeiro passo é desligá-lo de imediato e dirigir-se a uma loja iServices.

Esqueça o velho mito do arroz! Não vai solucionar o problema, os danos vão persistir e só vai perder tempo. Curtos circuitos que causam falhas gerais, manchas escuras no ecrã, câmara enevoada... podem ser algumas das consequências provocadas pela entrada de água no dispositivo. Por isso, apresse-se! Poupe tempo e confie nas mãos dos profissionais, que vão reparar o telemóvel num instante e deixá-lo como novo.

Não subestime a areia

É uma chatice quando os grãos mais finos se infiltram nas ranhuras. Danificam botões, entradas de carregamento, de auscultadores, etc. E se não tiver uma película protetora adequada, o ecrã também não está a salvo: pequenos riscos podem tornar-se visíveis se não tiver o cuidado suficiente. Seja qual for o caso, os especialistas das lojas iServices executam uma limpeza cuidada para garantir que desobstruem as entradas e botões. Caso o problema incida sobre a visibilidade ótima do ecrã do smartphone, também pode ser reparado na hora, sem qualquer constrangimento.

Cuidado com o sol

Não é só a sua pele que precisa estar protegida nos dias quentes de verão. O telemóvel também agradece se estiver resguardado num local fresco. Mesmo que ache inofensivos aqueles minutos de pausa nos mergulhos para checkar as redes sociais e postar aquela fotografia de grupo, engana-se. O dispositivo pode sobreaquecer, a bateria inchar e outros componentes ficarem danificados. Seja qual for o caso, não precisa de se questionar se terá arranjo. Na iServices a resposta é sim.

Diagnóstico gratuito

Sabia que na iServices o diagnóstico é realizado na hora, independente do local de compra do equipamento e isento de qualquer tipo de custo? É verdade. Todos os serviços de reparações o oferecem, bem como uma garantia igual ou superior a 2 anos. Reparar o dispositivo na iServices é saber que está a lidar com experiência e especialistas qualificados. Não só na área de reparação iPhone, como reparação Samsung. Alguns componentes reparáveis na iServices:

• Antenas Wi-fi, Bluetooth, GSM e GPS; • Bateria; • Botões; • Câmara; • Danos Líquidos; • Ecrã; • Face ID; • Porta de Ligação ou Porta de Carregamento; • Problemas de Sensores; • Problemas de Som;

Este verão lembre-se: proteja o telemóvel da água, da areia e do calor: os grandes inimigos. Mas, no caso de todo o cuidado não ser suficiente, a iServices soluciona o problema rápida e eficazmente.