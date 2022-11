Comprar carro nunca é uma decisão fácil. Sobretudo, tratando-se de um usado, em que o cliente teme a perda de qualidade e receia herdar uma fonte de problemas com quatro rodas, por não conhecer o histórico do veículo e por desconfiar do modo de utilização deste bem essencial à mobilidade. Mas existem várias (boas) razões pelas quais deve considerar comprar um carro usado. Seja porque o preço de compra dos novos modelos é muito elevado ou por não querer, simplesmente, ficar preso a uma renda mensal relacionada com o automóvel, existem diversas vantagens de comprar um veículo em segunda mão. A Toyota revela-lhe não uma, mas seis vantagens de comprar um carro usado.



Quem está pronto para um novo carro estará, certamente, preparado para as opções Toyota Usados de Confiança. Um programa certificado e rigoroso que lhe abre a porta a grandes oportunidades em modelos Toyota usados, disponíveis para entrega imediata e prontos a usar. São mais de 1.000 as viaturas Toyota Usados de Confiança distribuídas por toda a rede Toyota e preparadas para o(a) receber. Além da marca, estes modelos têm em comum os Compromissos de Satisfação que distinguem as ofertas Toyota.

Todas as viaturas do programa Usados Toyota cumprem um conjunto de garantias de qualidade, a que a marca chama de Compromisso de Satisfação Toyota, composto por cinco pontos (seis no caso de híbridos), que asseguram a qualidade de todas as viaturas.

1 - Garantia até sete anos a partir da data de matrícula

Nada transmite maior confiança do que uma garantia de marca. Sobretudo, se ela puder ir até sete anos. Ainda que todos os usados ofereçam uma garantia mínima legal de três anos (36 meses), sem limite de quilómetros, esta pode, contudo, em função da idade do automóvel, atingir, no máximo, seis anos com a Extensão de Garantia Mais. Esta garantia comercial cessa quando se atingirem sete anos ou 160 mil km desde a data da matrícula. A Toyota está disponível para prestar todas as informações num concessionário aderente.

2 - Chave na mão

Sem burocracias, demoras ou tarefas extras. A Toyota garante uma vasta gama de modelos usados de qualidade reconhecida e assume todos os procedimentos legais para que o cliente possa adquirir o usado sem qualquer preocupação. No caso dos automóveis híbridos, a marca assume ainda outro compromisso: Cobertura Extra da Bateria do Sistema Híbrido.



3 - Check-up gratuito após 1.500 km

O automóvel é como o corpo humano: os órgãos têm de ser preservados para o bom funcionamento do conjunto. E, com o avançar da idade, a verificação do estado desses órgãos (leia-se componentes) torna-se essencial para a longevidade do veículo. Por isso, a marca dá-lhe a possibilidade de efetuar um check-up gratuito após 1.500 km percorridos com o usado Toyota, livre de qualquer encargo.

4 - Cobertura extra da bateria do sistema híbrido

Os veículos híbridos contemplam uma série de elementos mecânicos que requerem maior atenção e complexidade. Nesse sentido, os componentes do sistema híbrido da Toyota, com exceção da bateria, têm uma garantia do fabricante de sete anos ou 160 mil km (é válido o que terminar primeiro). A bateria, por sua vez, tem uma garantia do fabricante de cinco anos ou 100 mil km (o que ocorrer primeiro).

Contudo, se a viatura passar na verificação do sistema híbrido, torna-se elegível para o Programa de Cobertura Extra da Bateria do Sistema Híbrido Toyota, por um período de mais um ano ou 15 mil km (é válido o que terminar primeiro).

A cobertura da bateria do sistema híbrido pode ser renovada anualmente, de forma gratuita, até ao 10.° ano de vida da viatura, se ativada no ato de manutenção programada, no Concessionário ou Reparador Toyota.

5 - Verificação de 145 pontos

Pensa duas vezes antes de avançar com a compra? Não tenha medo nenhum! Neste programa, está garantida a qualidade dos usados. Tem dúvidas? Pois bem, saiba que todos os modelos do Programa Usados Toyota são inspecionados em 145 pontos fundamentais para garantir a sua qualidade. Para mais, poderá solicitar o certificado de verificação do automóvel no concessionário onde adquirir o usado de confiança.

6 - Satisfação ou reembolso

“Se não estiver satisfeito, devolvemos-lhe o dinheiro.” Poucas frases tranquilizam tanto o cliente no momento da compra como esta. Ainda mais, tratando-se de um automóvel. Contudo, a Toyota alerta que têm de estar reunidas certas condições. Sobre elas, já lá iremos. Em caso de insatisfação após a compra, devidamente justificada, o cliente tem a possibilidade de trocar o automóvel por outro, de valor igual ou superior (suportando a respetiva diferença de valores). Em alternativa, pode devolver o automóvel e ser ressarcido do montante correspondente ao valor da venda. Mas atenção: esta possibilidade é válida caso se verifiquem, cumulativamente, cinco condições, sendo excluído todo e qualquer argumento de ordem estética e subjetiva.



Primeira: que o pedido se processe dentro de um prazo de 15 dias após a data de entrega. Segunda: que a viatura não tenha percorrido mais de 1.000 km. Terceira: que a viatura não esteja danificada, alterada ou acidentada. Quarta: que não tenha sido processada a transferência de propriedade definitiva da viatura. Quinta: que o pedido de reembolso se fundamente em argumentos de ordem técnica.