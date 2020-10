Quanto vale o meu carro?

A ideia que deu origem ao site www.avaliarcarro.com foi dar a possibilidade de fazer uma avaliação de carros usados online que fosse rápida, fácil de utilizar e que apresentasse valores ajustados à realidade do mercado português.

O diretor-geral do AvaliarCarro.com, Filipe Aguilar, conta que o objetivo do serviço é informar os proprietários de veículos sobre o valor de mercado da sua viatura. "Este valor, sendo fornecido por uma entidade independente, pode ajudar o vendedor a tomar decisões com base na avaliação." Luís Frazão, diretor executivo do AvaliarCarro.com, acrescenta que numa altura em que o comércio digital cresce, "ter um avaliador de veículos online, fácil, rápido e independente faz todo o sentido".

A nova ferramenta online garante resultados de uma forma, simples e acessível a qualquer utilizador, mesmo para quem não tem conhecimentos técnicos sobre automóveis.

Luís Ribeirinho, diretor comercial do AvaliarCarro.com, explica como funciona o serviço. "Recolhemos e compilamos diariamente dados sobre o setor automóvel. Com esses dados, fornecemos a avaliação, tendo em conta os valores a que estão a ser vendidos veículos iguais ou semelhantes no mercado português."

Como funciona?

O processo de avaliação é extremamente simples: basta aceder ao site AvaliarCarro.com e digitar a matrícula do automóvel em questão, assim como inserir alguns dados sobre a viatura para obter automaticamente o valor atual do carro.

A avaliação é feita por uma entidade independente e de forma imediata: o valor do veículo é divulgado na hora, numa página do site. Não necessita de entregar o seu email para ter acesso ao valor da viatura.

O AvaliarCarro.com utiliza uma base de dados extremamente completa, que inclui todos os veículos comercializados em Portugal nos últimos 15 anos

Método de avaliação

O AvaliarCarro.com utiliza uma base de dados extremamente completa, que inclui todos os veículos comercializados em Portugal nos últimos 15 anos, com detalhes e características técnicas de cada viatura. Desta forma, o utilizador não necessita de descrever ao pormenor todas as especificações do veículo, o que torna o processo de avaliação extremamente fácil e rápido!

Além de conhecerem em detalhe as características técnicas de todos os veículos disponíveis no mercado, também trabalham com dados recolhidos diariamente sobre o comércio de viaturas em Portugal. Possuem informação proveniente de mais de 5 mil vendas mensais de veículos, efetuadas no País. É com base nessas transações que fazem a avaliação.

Desta forma, garantem que o valor da avaliação do AvaliarCarro.com reflete a realidade do mercado português.

A avaliação

O valor da avaliação pressupõe que o automóvel está em bom estado e que tem uma quilometragem média anual de acordo com o segmento a que pertence. Cumprindo estes dois requisitos, o utilizador poderá facilmente vender a viatura a uma empresa que compre usados, pelo valor indicado.