Peugeot: novo 308 traz sensações únicas

O mundo anda tão rápido que acabamos o dia com a sensação de que é o tempo que nos controla. Saímos de casa, deixamos os filhos na escola, rumamos ao trabalho, tratamos de recados "urgentes", voamos até ao supermercado para umas compras mais rápidas a caminho de casa... E é nesta rotina que nem damos conta de o dia ter verdadeiramente passado. Tivemos tempo para nós? Tivemos tempo para parar, respirar, pensar? Para fazermos o que mais gostamos? Há algo que este novo ano, 2022, nos pede: de agora em diante, vamos controlar o nosso tempo, vamos passar mais tempo a fazer o que gostamos. E vamos mostrá-lo ao mundo. Vamos mostrar a vida que escolhemos, a energia que escolhemos, a tecnologia que escolhemos, o carro que escolhemos. Porque até o simples momento de condução significa tempo de qualidade.

O "meu" tempo pessoal Novo Peugeot 308: arrojado, fácil de conduzir, confortável, tecnológico Uma experiência única e um carro desenhado à medida, aprimorado e de alta qualidade. O novo Peugeot 308 é a materialização perfeita da visão Peugeot: um carro desenhado para tornar o tempo em tempo de qualidade.

Emoções em primeiro lugar: experiência de condução

Com o i-Cockpit de última geração, adaptado a cada utilizador – com ambiente inteiramente configurável, personalizável até oito perfis possíveis –, a Peugeot amplifica a experiência única de quem conduz o novo Peugeot 308. Em cada momento, o espírito tecnológico é bem visível com as tecnologias inovadoras a encaixarem perfeitamente na resposta do carro e na personalização da informação que vemos no ecrã – navegação, rádio/media, ajudas à condução, fluxos de energia... Tudo para transformar o tempo que passa a conduzir e dentro das "cinco portas" em tempo de qualidade.

Ergonómico e intuitivo, o novo Peugeot i-Cockpit apresenta um novo volante compacto, com opção de aquecimento, que centraliza todos os comandos. O painel de instrumentos digital, com i-Cockpit 3D holográfico na versão GT, permite ainda uma experiência partilhada a bordo – acessível, com novo touchscreen intuitivo, personalizável e uma nova consola central com vários espaços de arrumação.

Racional em segundo lugar: excelência e funcionalidades

O conforto de condução combina ainda, como não podia deixar de ser, a melhor eficiência com a performance. O novo Peugeot 308 é a mostra do compromisso Power of Choice da Peugeot. Com motorizações a gasolina (PureTech), diesel (BlueHDi) ou híbridas plug-in até 60 km de autonomia WLTP em modo Electric, a escolha é sua. Tem toda a liberdade de que precisa para escolher o tipo de energia, com a garantia de um comportamento dinâmico exemplar, conforto de rolamento topo de gama e excelente agradabilidade de condução em qualquer uma das opções.

Viajar com tranquilidade E se ainda é dos que pertencem ao grupo de relutantes da transição energética, a Peugeot apresenta dois trunfos que se juntam à polivalência deste híbrido: o Peugeot Easy-Charge e o Peugeot Easy-Care. São dois serviços especialmente concebidos para facilitar as deslocações e a gestão do híbrido plug-in.

Renovação: novo design, nova brasão

Visualmente, o novo Peugeot 308 apresenta-se como uma berlina espontaneamente topo de gama, que cativa pela força do caráter e dinamismo. A nova frente conjuga a história com o dinamismo a que a Peugeot sempre nos habituou. A grande grelha, com o novo "brasão", é chave de entrada para a silhueta surpreendente, a que se juntam o monograma no capô e os faróis de LED recortados e finos para reter as primeiras atenções. A lateral apresenta um perfil agressivo e fluido, com linhas atléticas num flanco simples e liso. Já a traseira é estratégica para o desempenho aerodinâmico – musculada e potente, com linha de tejadilho rebaixada e aspeto alargado.

Design e tecnologia

Touchscreen HD de 10 polegadas inteiramente e facilmente personalizável (intuitivo e reativo como um smartphone);

i-Toggles virtuais, completamente configuráveis e com atalho no touchscreen para uma ação personalizável (destino escolhido, regulação de climatização, contacto telefónico, estação de rádio...);

Carregamento do smartphone por indução;

Emparelhamento simultâneo de dois smartphones;

Funcionalidade mirror screen sem fios para espelhar o ecrã do smartphone.

Conforto e segurança

Nova câmara de marcha-atrás com alta definição e a 180º;

Ajuda ao estacionamento a 360° através de quatro câmaras (dianteira, traseira e laterais);

Vigilância de ângulo morto de longo alcance (75 metros);

Alerta de tráfego traseiro (alerta em caso de perigo potencial nas manobras de marcha-atrás);

Para-brisas aquecido e volante aquecido;

Bancos AGR ergonómicos aquecidos e com massagens;

Sistema de som Arkamys;

AQS (Air Quality System) e Clean Cabin (filtra gases poluentes).

Condução semiautónoma

Cruise Control adaptativo com função Stop and Go;

Sistema ativo de manutenção na via;

Mudança semiautomática de faixa;

Recomendação antecipada da velocidade;

Adaptação da velocidade em curva;

Travagem automática de emergência (com deteção de peões e ciclistas, de dia e de noite) com alerta de colisão.

