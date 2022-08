Mota: a melhor gama de manutenção e cuidado está em promoção no Continente

Quem conhece a WD-40 Company sabe que dificilmente encontra "fórmulas mágicas" tão boas quanto estas para manutenção e cuidado. Basta pensar que a marca começou, em 1953, com uma fórmula para proteger da oxidação e corrosão um míssil espacial da NASA. Daí para a frente, criaram desengordurantes, dissolventes, sprays de limpeza, soluções para tudo e mais alguma coisa… E quando dizemos tudo, estamos mesmo a falar de tudo. Fazer a manutenção da casa, carro, mota, jardim, bicicleta e muito mais! Depressa se tornou um obrigatório nas fábricas, nas casas e nas garagens de todos.

Gama WD-40 Specialist Motorbike com desconto no Continente Online

Para os amantes do motociclismo, a WD-40 lançou uma gama especialmente concebida para proporcionar a melhor qualidade e rendimentos aos motociclistas, mecânicos e entusiastas mais exigentes do mundo das duas rodas. Até 30 de setembro, aproveite o código WD40MOTO para 10% de desconto na compra dos produtos desta gama na loja online do Continente, acumulável com outros descontos.

Com resultados profissionais para a manutenção da sua mota, as fórmulas da gama WD-40 Specialist Motorbike foram desenvolvidas com a Universidade de Sheffield em parceria com a Equipa WD-40 do campeonato Britânico Superbike Series, para garantir que os produtos cumprem as rigorosas exigências e condições extremas das corridas de competição.

A boa notícia que temos para lhe dar é que a WD-40 Specialist Motorbike chegou ao Continente em junho, está à venda tanto nas lojas físicas como na loja online. Mais: esta gama, que proporciona o melhor para a manutenção e prolonga a vida útil da mota, vai estar com descontos imperdíveis no Continente Online.

Estes são os seis produtos WD-40 com desconto até 30 de setembro:

1. Spray de limpeza total

Elimina rapidamente a sujidade da mota sem danificar. Compatível com uma grande variedade de materiais e superfícies, proporciona um acabamento com brilho e limpeza original.

500 ml, 11,99€ (preço sem desconto)

2. Spray limpa-travões

Elimina rapidamente pó, sujidade, óleo e líquidos dos travões nos sistemas de travagem e embraiagem. Uma limpeza regular ajuda a prolongar a duração da vida útil dos discos e pastilhas de travão, além de ajudar a reduzir o chiar dos travões, para uma condução mais agradável.

500 ml, 11,99€ (preço sem desconto)

3. Spray limpa-correntes

Esta é a solução ideal para manter a corrente da mota limpa de qualquer sujidade em segundos. Elimina restos de sujidade, óleo, poeiras, deixando o mecanismo da corrente totalmente limpo e pronto para a lubrificação. Também pode ser usado na limpeza de basculantes, carretes e transmissores.

400 ml, 14,99€ (preço sem desconto)

4. Massa de correntes para condições húmidas

Oferece lubrificação e proteção duradouras e é compatível com todos os tipos de correntes, assim como com O, X, Z Rings. Com capacidade excecional de proteção contra a corrosão, esta massa é especialmente adequada para condições húmidas, com excelentes propriedades de aderência e antigotejo.

400 ml, 14,99€ (preço sem desconto)

5. Spray lubrificante de correntes para condições secas

Este lubrificante em spray é ideal para a lubrificação da corrente em ambientes secos e ambientes com poeiras. A fórmula proporciona uma lubrificação profunda e de longa duração, que protege a corrente do pó e da sujidade, reduzindo-lhe o desgaste. Tal como a massa, é compatível com todos os tipos de correntes, assim como com O, X, Z Rings. Seca rapidamente, tem excelentes propriedades de aderência, melhora o desempenho e prolonga a vida útil da corrente.

400 ml, 14,99€ (preço sem desconto)

6. Spray lubrificante dupla ação

Este spray é fácil de usar e pode ter várias utilizações. Replete a humidade, protege as superfícies metálicas contra a ferrugem e a corrosão e os sistemas elétricos da humidade. Desbloqueia e solta peças e mecanismos presos. Remove sujidade, óleo e resina. Lubrifica, permitindo que os equipamentos funcionem perfeitamente.

400 ml, 9,99€ (preço sem desconto)

Continente Online: cupão de 10% de desconto

Guarde, use e partilhe este código: WD40MOTO. Até 30 de setembro, este cupão de 10% desconto está disponível para a loja online do Continente e é acumulável com outros descontos – aproveite porque, até 29 de agosto, a gama está com 20% de desconto direto. Em caso de dúvida, consulte o guia de utilização de cupões e códigos de desconto no Continente Online.

A gama WD-40 Specialist Motorbike permite cuidar de forma completa e eficaz da mota em todas as estações do ano. Saiba mais em wd40.pt.