Mexidas na F1: desde a apresentação do design da McLaren às alterações no cronograma de Sprint

Ainda assim há que pôr a informação em dia. Há mudanças? Qual o calendário? O que é que a McLaren e Lando andam a preparar? É isso que vamos dizer aqui, neste artigo. Portanto, aperto o cinto e venha connosco. Vamos começar pela notícia da semana que foi, claramente, o novo design do carro da McLaren apresentado na Silverstone.

McLaren lança novo design do carro

A McLaren já nos habitou a ser primeira em muitas coisas. Desta vez acabou por ser a primeira a apresentar o design do carro. Onde? No evento de lançamento da temporada Silverstone, claro. Ainda ninguém o tinha feito até ao F175 Live e só mesmo a McLaren tinha lançado o design. Estavam com pressa? Querem ser eles os primeiros e, como tal, receber os louros por terem a audácia por isso? A verdade é que não falta muito para o Grande Prémio da Austrália e as equipas já deviam estar a pensar nisso.

Mas voltando ao design da McLaren. Adivinha a cor? Bem, os especialistas dizem que é "papaia". Os comuns mortais chamam-lhe "laranja". O próprio Lando Norris disse que a pintura camuflada dá um ar divertido ao carro e Piastri mencionou que o carro é muito bom de guiar e não pode esperar por guiá-lo no Bahrein.

O motivo para os dois estarem no lançamento? Bem, a Mclaren está a promover um "filming day" em Silverstone e já imagina quem serão os protagonistas da campanha. Ainda sobre o lançamento, o CEO da McLaren Racing, Zak Brown, realçou que este é um "marco importante na nossa luta pelo título de 2025" e reforçou a importância do trabalho da equipa para manter a competitividade.

O chefe de equipa, Andrea Stella, enfatizou a necessidade de manter o foco: "Embora tenhamos terminado o ano passado como campeões, 2024 destacou o quão competitiva é a grelha, algo que será levado para o campeonato deste ano. Precisamos de nos manter focados para competir na frente neste campo apertado."

F1 75 Live: o que se assinalou?

No passado dia 16 assinalou-se o F1 75 Live. Foi aqui que todas as equipas apresentaram as suas pinturas. Este evento não tem precedentes. Foi a 1ª vez que aconteceu e aconteceu na mítica 02 Arena em Londres. Juntou todas as equipas - McLaren (que já tinha apresentado), Ferrari, Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Alpine, Haas, Racing Bulls, Williams e Kick Sauber. Mas não se ficou por aqui. Todos os 20 pilotos e chefes de equipa também estavam todos no mesmo sítio, em Londres.

Mas já sabe que a F1 nos habituou a grandes eventos e este não foi exceção. Contou com o comediante Jack Whitehall a apresentar e com as autações musicais de Kane Brown e Machine Gun Kelly. O evento deu em "live" no canal de Youtube da F1, mas infelizmente já não se encontra disponível. Ainda assim, foi lançado hoje um vídeo com os higlights de todos os super carros que poderá consultar. Spoiler alert: A FIA foi vaiada, mas duvidamos que isso esteja presente nos highlights.

Estas acabam por ser as duas notícias mais marcantes da semana, mas agora importa relembrar qual o calendário da F1 para esta temporada. Mas antes disso, vamos-lhe dar uma dica muito importante para apostar na temporada que está aí mesmo a chegar.

Dicas de apostas para a nova temporada de F1

Qual é o calendário da F1 para 2025?

A temporada de F1 de 2025 deverá ser uma das mais emocionantes da história recente, com grandes mudanças no calendário. A campanha começa com os testes de pré-temporada no Circuito Internacional do Bahrein, que vai receber o evento pelo quinto ano consecutivo. No entanto, ao contrário dos anos anteriores, a primeira corrida não será no Bahrein, mas sim na Austrália.

O Grande Prémio da Austrália regressa como abertura da temporada pela primeira vez desde 2019. A corrida terá lugar no Circuito Albert Park, em Melbourne, de 14 a 16 de março. A mudança foi motivada pelo Ramadão, que decorre de 1 a 30 de março, o que impediu que as corridas de abertura se realizassem no Médio Oriente.

Depois da Austrália, a segunda etapa será o Grande Prémio da China, seguido de uma pausa de duas semanas antes do Grande Prémio do Japão. Bahrein e Arábia Saudita serão as próximas etapas da temporada em abril.

Calendário das fases iniciais do F1 2025:

• Grande Prémio da Austrália: 14 a 16 de março.

• Grande Prémio da China: 21 a 23 de março.

• Grande Prémio do Japão: 4 a 6 de abril.

• Grande Prémio do Bahrein: 11 a 13 de abril.

• Grande Prémio da Arábia Saudita: 18 a 20 de abril.

Após estas etapas, a F1 viajará para Miami, antes do início da temporada europeia com o Grande Prémio da Emília-Romanha, em Ímola. A fase europeia, exceto o Grande Prémio do Canadá, em junho, terminará com a prova em Monza, em setembro.

Alterações no cronograma do Sprint

Uma das grandes mudanças para 2025 serão os circuitos que vão receber as corridas de velocidade. Em 2024, serão realizadas corridas de velocidade na China, Miami, Áustria, Austin, Brasil e Qatar. No entanto, o Red Bull Ring, na Áustria, não estará no calendário de sprint em 2025. O seu lugar será ocupado pelo icónico circuito de Spa-Francorchamps, que voltará a receber uma corrida de sprint depois de 2023.

Próxima corrida de F1

A próxima corrida de F1 terá lugar a 16 de março de 2025, com o Grande Prémio da Austrália a marcar o início da temporada. Os testes de pré-época terão lugar no Bahrein entre 26 e 28 de fevereiro, restando apenas duas semanas entre o final dos testes e a primeira sessão de treinos livres em Melbourne.

Época 2024 e expetativas para 2025

A temporada de 2024 foi a mais longa da história da F1, com 24 Grandes Prémios e seis corridas de curta distância. Max Verstappen conquistou o seu quarto título mundial consecutivo, derrotando o seu principal rival, Lando Norris, da McLaren.

Apesar da McLaren vencer o Campeonato de Construtores em 2024, a equipa ainda procura o título de Pilotos, algo que não acontecia desde 2008. A luta pelo campeonato de 2025 promete ser intensa, com uma disputa renhida entre a Red Bull, a McLaren, a Ferrari e a Mercedes.

Com a McLaren a sonhar em repetir o seu último campeonato duplo desde Mika Hakkinen, em 1998, a temporada de 2025 está repleta de expectativas. Norris vai finalmente ganhar o seu primeiro título? Ou Verstappen continuará o seu domínio na F1? A resposta começará a ser definida a partir de 14 de março de 2025, no Grande Prémio da Austrália.

Já sente a emoção no ar?

Nós também. Não se esqueça que se quiser estar a par de todas as notícias da atualidade pode consultar o nosso website, ou então pode consultar diretamente o site oficial da F1. Infelizmente eles ainda não disponibilizam uma versão "PT" do website, mas se Inglês não for o seu forte, pode clicar em "traduzir automaticamente" e tudo lhe aparecerá em português.

