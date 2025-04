Imovendo: vender casa nunca foi tão fácil

Tem uma casa, está na altura de a vender e não sabe como o fazer? Precisa de apoio profissional no processo, mas não quer perder um grande valor em comissões? Tem medo de que a agência imobiliária contratada favoreça o comprador durante o negócio? Quer uma venda simples e treme só de imaginar a burocracia e complicações que possam surgir?

Tem razão. Todas estas preocupações têm razão de ser. Mas agora há uma alternativa ao mercado tradicional de mediação imobiliária. A Imovendo surgiu com o intuito de facilitar a vida ao vendedor. Mais simples, mais tecnológica e virada para o proprietário, permite-lhe poupar milhares de euros. Surgindo, exatamente, para dar voz ao proprietário, a Imovendo posiciona-o no centro do processo. Afinal, é ele o maior especialista sobre a sua casa.

Tão simples como vender um carro

Se a venda de carros pode ser um processo simples e descomplicado, online, sem grandes burocracias, porque não poderá a venda de um imóvel decorrer da mesma forma escorreita e transparente? A Imovendo surgiu para dar resposta a estas preocupações. Longe vai o tempo em que os imóveis se vendiam com apenas um anúncio no jornal. Hoje, é importante estar nos principais portais e plataformas imobiliários, nacionais e internacionais. Mas num mercado tão dinâmico e saturado, não basta estar presente. É preciso aparecer e sobressair, garantindo que o seu imóvel seja visto e desejado, para que a venda se feche com o maior sucesso e brevidade possível.

E para que isto se torne real, é essencial trabalhar com uma proptech como a Imovendo, especialista tecnológica e digital, que garante a eficácia do negócio. Mas o que é, afinal, uma proptech? Não pode ser mais simples: uma proptech é uma empresa de mediação imobiliária que alia a tecnologia às suas competências e experiências, assentado o modelo de negócio do sector imobiliário na tecnologia digital.

E em que é que isto se traduz? No uso de ferramentas digitais, que mudam metodologias, procedimentos e operações com inúmeras vantagens para o vendedor: uma experiência de navegação online mais eficaz e satisfatória, um melhor conhecimento do mercado que facilita a tomada de decisões estratégicas, plataformas de gestão de imóveis com informação real e sem filtros comerciais, visitas virtuais aos imóveis, transações mais seguras, transparentes e rápidas. Vendas bem-sucedidas e sem complicações.

Depressa e bem, agora há quem

Processos longos, que se arrastam, podem ser desesperantes. Até porque não é raro que quem vende também queira comprar (o que se poderá fazer depois de a venda se realizar). É por isso que, idealmente, este deverá ser um processo célere e eficiente. Afinal, o que é que qualquer vendedor deseja? Vender a sua casa rápido, de forma simples e segura, e pelo melhor preço. E como? A Imovendo ajuda-o, mostrando-lhe como fazer, em apenas cinco passos:

1 – Contactar a Imovendo. Por telefone, email ou através do formulário disponível no site. Será imediatamente contactado de volta por um dos seus consultores especializados que o vai acompanhar desde o primeiro momento.

2 – Prepare a sua missão. A Imovendo disponibiliza um pacote de ferramentas para os seus clientes que inclui: estudo de mercado; certidão de teor ou certidão permanente de registo predial; sessão fotográfica profissional; campanha de divulgação nos portais imobiliários nacionais e internacionais; edição e tradução dos anúncios para inglês; acesso a relatórios, estatísticas e métricas sobre o desempenho do seu imóvel.

3 – Veja o seu imóvel em destaque. Graças à tecnologia digital que a Imovendo usa, a sua casa vai estar presente nas primeiras páginas dos principais portais imobiliários, nas redes sociais e nas bocas do mundo.

4- Deixe a negociação do seu imóvel para o seu consultor. Na Imovendo, pode contar com acompanhamento personalizado e especializado durante todo o processo, até à escritura. O consultor analisa as propostas e faz a gestão de expectativas, para que não perca o seu tempo.

5 – Venda a sua casa. Vai estar sempre no centro do processo, tomar decisões e cumprir a missão: vai vender a sua casa de forma segura, transparente e eficiente.

Comissões: uma vantagem escondida?

É um dos grandes entraves à contratação da uma empresa de mediação imobiliária: o valor das comissões que terá de pagar no fim (e que são, em quase todos os casos, variáveis). Com a Imovendo, porém, o jogo muda. Aqui a comissão é fixa, estabelecida antes da contratação, e incluiu os serviços prestados, como fotógrafo profissional, acompanhamento por um profissional especializado ao longo de todo o processo ou divulgação do imóvel (entre outros). E o melhor? Só paga se vender o imóvel e no ato da escritura. E, no fim, pode descontar o valor no seu IRS. Sem surpresas desagradáveis.

Ou seja, a comissão, neste caso, pode ser um verdadeiro investimento – e daqueles com retorno. Até porque, se colocar uma placa a dizer "Vende-se" na varanda não é difícil, o certo é que vender um imóvel online pode não ser assim tão simples para quem não domina o mercado. A Imovendo não só lhe mostra como vender o imóvel, como o acompanha nessa tarefa.

Primeiro, ajuda-o a preparar o imóvel para ser vendido (faz um estudo de mercado, prepara as certidões, faz uma sessão fotográfica...), depois divulga o imóvel na Internet (sendo peritos em tecnologia digital, conseguem garantir que o imóvel estará presente e com destaque nos principais portais imobiliários nacionais e estrangeiros). Por fim, faz a gestão de leads e negociação, fazendo uma triagem dos contactos dos interessados, analisando as propostas e agendando as visitas ao imóvel e, para concluir, ajuda-o a fechar o negócio pelo melhor valor possível (contrato de promessa de compra e venda, fazer registos, marcar escritura, abrir o champanhe para celebrar).

Quer começar já a tratar de vender o seu imóvel? Descarregue a app em Android (inserir link) ou iOS (inserir link) e preencha o formulário. E um consultor entrará em contacto consigo para dar início ao processo. Simples assim.