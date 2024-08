Descubra o novo smart #3: a evolução da mobilidade elétrica em cinco versões distintas

Os veículos elétricos a bateria (BEV) estão a transformar a forma como nos deslocamos, oferecendo uma série de vantagens que vão muito além da simples economia de combustível. A ausência de emissões de gases de escape faz dos veículos elétricos uma escolha mais ecológica, contribuindo significativamente para a redução da poluição do ar e das emissões de gases de efeito estufa. Além disso, os custos de operação são geralmente mais baixos, graças à maior eficiência energética e à menor necessidade de manutenção, uma vez que os motores elétricos têm menos peças móveis em comparação com os motores de combustão interna. Estes veículos também proporcionam uma experiência de condução mais suave e silenciosa, aliada a uma aceleração instantânea que rivaliza com os motores tradicionais, tornando-os não só uma escolha sustentável, mas também uma opção emocionante e prática para o dia a dia.

O lançamento do novo smart #3 marca um novo capítulo na atual revolução elétrica, proporcionando desempenho e personalidade em simultâneo. Este SUV coupé 100% elétrico promete redefinir a mobilidade urbana, combinando tecnologia avançada, design sofisticado e um compromisso firme com a sustentabilidade. Disponível em cinco versões - Launch Edition, Pro+, Premium, BRABUS e 25th Anniversary Edition - o smart #3 adapta-se aos diferentes estilos de vida e necessidades dos condutores urbanos. O resultado? uma experiência de condução inigualável.

smart #3: mais elegante, mais desportivo, mais seguro O estilo é importante, mas a segurança é fundamental. E a classificação de cinco estrelas do Programa Europeu de Avaliação de Novos Veículos (Euro-NCAP) para o smart #3 sublinha o compromisso inabalável da marca com a segurança.

Pro: simplicidade e eficiência

O smart #3 Pro é a escolha ideal para quem procura simplicidade e eficiência na condução diária. Com uma autonomia significativa e recursos essenciais de conectividade, este modelo oferece tudo o que é necessário para uma condução prática e económica. Apesar de ser o modelo de entrada, o smart #3 Pro suporta carregamento rápido DC até 150 kW, o que permite recuperar até 80% da bateria em cerca de 30 minutos.

O design minimalista, aliado à eficiência energética, faz do smart #3 Pro uma opção inteligente para quem deseja entrar no mundo dos veículos elétricos sem complicações.

Pro+: tecnologia e conforto aperfeiçoado

O smart #3 Pro+ eleva a experiência de condução com uma gama mais ampla de funcionalidades tecnológicas e de conforto. Equipado com sistemas de assistência à condução avançados e conectividade de ponta, o smart #3 Pro+ proporciona uma condução suave e intuitiva.

A capacidade de carregar até 80% em menos de 30 minutos torna-o ideal para o dia a dia, enquanto a sua eficiência energética traduz-se numa condução mais económica e amiga do ambiente. Com maior autonomia e opções de carregamento rápido, é a escolha ideal para quem procura um equilíbrio perfeito entre inovação e praticidade.

Premium: luxo e inovação na condução elétrica

A versão Premium do smart #3 combina o melhor da tecnologia e do luxo. Este modelo oferece um interior sofisticado, com materiais de alta qualidade, bancos ajustáveis eletronicamente e um sistema de som surround premium.



A autonomia alargada até 455 km e a possibilidade de carregamento ultrarrápido, tornam o smart #3 Premium perfeito para longas viagens, sem comprometer o conforto e a exclusividade.





BRABUS: performance desportiva com personalidade

Para aqueles que não abdicam da performance, o smart #3 BRABUS é a escolha que combina potência - alcançando o impressionante marco de 428 cavalos - e sustentabilidade. Com dois motores elétricos e tração integral, este modelo oferece uma aceleração notável e um design dinâmico, com detalhes exclusivos BRABUS.

A capacidade de aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,9 segundos, a condução desportiva e o estilo arrojado tornam este modelo uma opção irresistível para quem quer mais emoção ao volante, sem abrir mão das vantagens ambientais dos veículos elétricos.





25th Anniversary Edition: exclusividade e comemoração

Para celebrar 25 anos de inovação e sucesso, a smart lança a edição especial 25th Anniversary Edition do smart #3. Este modelo exclusivo destaca-se pelo design original, com detalhes comemorativos e uma série de funcionalidades premium.

Com uma produção limitada, esta edição é a escolha perfeita para os entusiastas da marca que procuram algo verdadeiramente especial, enquanto desfrutam dos benefícios da mobilidade elétrica.

smart #3 e mobilidade sustentável: uma escolha inteligente

Optar por um smart #3 é mais do que escolher um veículo de qualidade; é fazer uma escolha consciente em prol do ambiente. Os veículos elétricos, como o smart #3, não emitem gases poluentes, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar nas cidades. Além disso, a redução dos custos de operação, graças à eficiência energética e às vantagens fiscais associadas aos veículos elétricos, tornam-nos uma opção económica a longo prazo.



A smart, pioneira na mobilidade urbana, continua a liderar o caminho para um futuro mais verde, oferecendo soluções de mobilidade que não só atendem às necessidades dos condutores modernos, mas que também respeitam o planeta. O novo smart #3, em todas as suas versões, é a prova de que é possível combinar inovação, desempenho e sustentabilidade num só veículo.