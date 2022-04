Conduzir um carro do Gran Turismo na vida real não está ao alcance de todos

Esta é a experiência que vai elevar a condução a um novo patamar. E, sim, é real. Para assumir o comando "só" tem de ser um dos 20 sortudos que vai conseguir garantir um destes Toyota Yaris 1.5 Hybric Dynamic Force GR SPORT GT7 Edition na garagem. Inspirada no jogo Gran Turismo e no espírito desportivo da Toyota GAZOO Racing, esta edição exclusiva é o resultado de uma parceria única entre a Toyota e a PlayStation. Já lhe dissemos que é superlimitada e que só há 20 unidades, numeradas, em Portugal?!

Esta edição especial GT7 Edition inclui uma personalização adicional GT7, com detalhes exclusivos como logótipo exterior GT, placa de identificação interior com número de série limitada, porta-chaves personalizado e identificação na própria chave inteligente. Mas atenção que, se fizer a reserva, não leva "só" isto para casa!

Imperdível! Pré-reserva online

A venda oficial arranca em meados de abril, mas até lá está disponível a opção de reserva. Ao realizar a reserva tem acesso a um pacote exclusivo PlayStation, com o jogo Gran Turismo 7, consola PlayStation 5 (daquelas que é difícil de encontrar…), dois comandos DualSense e ainda um voucher PlayStation Plus durante três meses.

Esta nova colaboração entre Toyota e Sony Interactive Entertainment coincide, precisamente, com o lançamento internacional do Gran Turismo 7, o verdadeiro simulador de condução – em exclusivo para PS4 e PS5 que já está disponível para compra.

100% desportivo

O novo Yaris GR SPORT está disponível apenas com uma motorização eletrificada híbrida. Combina um eficiente motor a gasolina de 1,5 litros com um motor elétrico. A potência combinada é de 116 cv. Apesar de ser um Yaris Hybric, distingue-se facilmente das restantes versões da gama pelo design desportivo que transporta do ADN Toyota GAZOO Racing.

No exterior, as jantes de liga leve são de 18 polegadas, com detalhes em vermelho maquinado, a grelha frontal conta com o design em favo de mel e na traseira há um novo difusor. No interior, os bancos desportivos são em tecido com pesponto vermelho e o logótipo GR. Já o volante é em pele perfurada, bem ao estilo desportivo, com três raios e pesponto vermelho.

Este Toyota Yaris GR SPORT é o membro mais novo da família GR SPORT. Junta-se ao Corolla GR SPORT, Corolla Touring Sports GR SPORT e Toyota C-HR GR SPORT.

Parceiros em competição

A parceria entre Toyota e PlayStation não se fica por este carro de edição limitada. A PlayStation vai ser um dos principais parceiros da Toyota GAZOO Racing Iberian Cup. Neste novo troféu lançado pela Toyota Caetano Portugal, a Toyota Espanha e Motor & Sport Institute (MSi), as equipas e os pilotos vão competir com o Toyota GR Yaris RZ, preparado especificamente para ralis. O carro do troféu vai levar o logótipo Gran Turismo tal e qual aparece nas competições virtuais do jogo – na zona superior do para-brisas.

Experiências na estrada e no mundo virtual

Com um acordo de colaboração único, as duas marcas dão continuidade à parceria de sucesso, com o lançamento de modelos exclusivos como o Toyota GR Supra Racing Concept, as competições de monomarca como a Toyota GAZOO Racing GT Cup, assim como a presença da Toyota como parceira oficial do FIA Gran Turismo Championships.

Garante o comando desta experiência única, aqui.