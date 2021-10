Agora é mais fácil comprar viaturas para revenda

A FleetData passou a disponibilizar no mercado nacional um novo serviço para comerciantes de usados: descobrir proprietários que queiram vender o seu veículo e colocá-los em contacto com os profissionais do setor automóvel interessados na compra.



Os proprietários estão conscientes do valor do seu automóvel, para um comerciante, o que irá tornar a negociação muito mais fácil, para ambos.



A recolha de contactos de proprietários é feita através dos vários avaliadores de usados que a FleetData disponibiliza online. O valor dado pelos simuladores é conseguido com base na recolha de dados sobre milhares de transações de veículos em Portugal.



Desta forma, o valor indicado nos avaliadores reflete a realidade do mercado português.



O facto de o valor do carro ser indicado pela FleetData (empresa que se dedica à recolha de dados sobre o setor automóvel) é uma garantia para o proprietário, pois o valor do veículo foi-lhe indicado por uma empresa que não se dedica ao comércio de automóveis.



Formas tradicionais para pesquisa de viaturas



Habitualmente, os profissionais que se dedicam à compra e venda de viaturas usadas têm pela frente um grande desafio: conseguir encontrar determinadas viaturas disponíveis (e a preço acessível). Os métodos tradicionais, ainda muito utilizados, de pesquisa de viaturas têm alguns pontos fracos que acabam por não facilitar o processo.



A colocação de folhetos nos para-brisas das viaturas, por exemplo, representa uma perda de tempo e dinheiro já que se corre o risco de não chegar a quem está efetivamente interessado na venda. Por seu lado, a compra em leilão, renting ou rent-a-car implica uma enorme concorrência, o que torna difícil a negociação do valor.



Obter contactos qualificados



Assim, para quem procura adquirir uma viatura usada, indo direto ao assunto e sem perder tempo, a melhor forma será encontrar e trabalhar com contactos qualificados (leads).



Todos os proprietários que avaliem o seu automóvel online podem solicitar a receção de propostas de compra dos mesmos. Caso estejam interessados em receber as propostas, terão de indicar os seus contactos, para que os compradores os possam contactar.



Caso os proprietários estejam interessados em vender, a FleetData emite um alerta para o comerciante de automóveis, indicando qual o veículo disponível e quais as suas características (marca, modelo, ano, combustível ou energia, quilometragem).



Se o comerciante quiser adquirir essa viatura, terá de efetuar um pagamento à FleetData, pelo servilo de intermediação e, a partir daí, pode contactar o proprietário e fechar o negócio!



Um mundo de vantagens



Para o comerciante, esta será uma oportunidade para adquirir a viatura sem grande concorrência e a valores justos. A verdade é que existem modelos de carros com poucas unidades disponíveis para venda em Portugal, o que faz disparar o seu preço de venda, em usado. Mais uma vez, o comprador que utiliza leads qualificadas, ou seja, contactos de compradores previamente selecionados, estará em vantagem no negócio.



Luís Ribeirinho, diretor comercial da FleetData, explica-nos que "as vantagens para o vendedor (proprietário do veículo) são claras: a possibilidade de vender o carro rapidamente, sem ter de pôr anúncios na Internet, atender múltiplos telefonemas ou marcar vários testes de condução, para dar a conhecer o veículo".



Já para o comprador, "as vantagens têm a ver com o acesso a veículos quase em exclusivo, o que pode permitir um melhor negócio. A rapidez é outra vantagem, para além de não ser necessário perder tempo à procura de viaturas à venda".



FleetData dedica-se à recolha de dados sobre preços de viaturas novas e usadas em Portugal. As suas bases de dados são atualizadas diariamente, utilizando registos de milhares de transações de usados em Portugal (de comerciantes, stands, concessionárias e leiloeiras). Desta forma, o valor indicado nos avaliadores reflete a realidade do mercado nacional.



Saiba mais sobre a FleetData no Facebook ou no Linkedin