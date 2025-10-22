A plataforma secreta dos que não têm tempo (mas querem tudo feito)

Num mundo cada vez mais digital, há plataformas que simplificam a vida e a Fixando é uma delas. Aqui, clientes e especialistas cruzam-se todos os dias para pôr projetos em marcha, resolver imprevistos e dar forma a novas oportunidades de negócio.

Se procura alguém de confiança para tratar de uma remodelação, uma instalação elétrica ou até da certificação energética do seu imóvel, este é o ponto de partida certo. E se é profissional à procura de novos clientes? Também está no sítio ideal.

Porque o tempo é valioso (e ninguém gosta de complicar)

A vida está cheia de tarefas que adiamos porque parecem dar trabalho: arranjar o cano que pinga, remodelar o quarto, tirar o certificado energético, encontrar quem limpe o entulho. Mas e se bastasse um pedido online para tudo começar a andar? A Fixando nasceu exatamente para isso — para tirar peso dos ombros e transformar o "um dia trato disso" em "já está tratado".

Aqui não há intermediários nem processos confusos. Há apenas uma comunidade gigante de pessoas que sabem o que fazem e que estão prontas a ajudar, seja num bairro pequeno, numa cidade grande ou até numa aldeia do interior.

Como funciona a Fixando (sem complicar)?

1. Peça o que precisa através do telemóvel.

Pesquise o serviço — desde remoção de lixo e entulho, obras em casa, eletricistas ou certificação energética, entre muitos outros — e responda a algumas perguntas rápidas. Em poucos minutos, o seu pedido está feito.



2. Receba orçamentos à medida.

A Fixando envia o seu pedido aos especialistas certos, na sua zona. Em pouco tempo começa a receber propostas personalizadas com preços, mensagens e avaliações de outros clientes. Tudo para escolher em total confiança.



3. Compare, fale e escolha.

Analise as propostas, fale diretamente com os profissionais e feche o negócio com quem lhe inspira mais segurança. O poder da decisão é todo seu.

Simples, direto e sem rodeios! É assim que, todos os dias, milhares de clientes encontram a ajuda de que precisavam… e milhares de especialistas encontram novos trabalhos.

Para quem presta serviços: oportunidades que batem à porta

Se é prestador, freelancer ou tem uma pequena empresa, a Fixando é o lugar onde as oportunidades o encontram — literalmente.



A plataforma envia-lhe pedidos de clientes que procuram alguém com o seu perfil e na sua área. Só tem de escolher onde quer apostar.



2. Só paga se quiser enviar proposta.

Nada de comissões escondidas. Compra créditos (que nunca expiram) e usa-os quando quiser. Cada proposta custa em média entre 2€ e 4€.



3. Clientes reais, projetos reais.

Quem está na Fixando já vem à procura de ajuda, o que significa que as hipóteses de fechar negócio são muito maiores (cerca de 20%).



4. A sua reputação fala por si.

Peça sempre uma avaliação após o trabalho. As boas avaliações geram confiança e essa confiança gera novos clientes.

Serviços mais procurados (e sempre com resultados garantidos)

Remoção de lixo e entulho

Quer livrar-se de resíduos ou entulho? Na Fixando encontra especialistas que fazem remoção de lixo e entulho com rapidez, segurança e preços justos. Basta preencher o pedido e, em 48 horas, recebe várias propostas. Os preços variam entre 20€ e 750€, conforme o volume e o tipo de serviço. Compare e escolha sem stress, o resto fica com os profissionais.

Obras em casa

Se aquela remodelação anda a ser adiada há meses, é hora de avançar. Peça o serviço de obras em casa e receba orçamentos gratuitos de empreiteiros e empresas especializadas. Os valores podem ir de 10€ a 40.000€, consoante o tamanho do projeto. Faça o pedido, receba propostas, negocie e veja a transformação acontecer.

Eletricistas

Uma tomada queimada, uma avaria de última hora ou uma instalação nova? Os eletricistas da Fixando tratam de tudo de forma rápida, segura e económica. Basta fazer o pedido e, em poucas horas, terá até cinco propostas diferentes. Os preços variam entre 18€ e 670€, e há sempre alguém disponível, até em serviços 24h.

Certificação energética

Vai vender ou arrendar casa? Então vai precisar de um certificado energético e na Fixando é tudo mais simples. Com o serviço de certificação energética , basta preencher o formulário online e aguardar algumas horas para receber propostas. Os preços situam-se entre 119€ e 355€, e o processo é rápido, legal e sem dores de cabeça.

Um perfil que vale como cartão de visita

Cada especialista registado ganha automaticamente um perfil público com fotos, vídeos, certificados e avaliações. É a sua montra digital e a melhor forma de mostrar o seu trabalho (e ganhar novos clientes).

Mais do que uma plataforma, uma comunidade em movimento

Por trás de cada pedido há uma história, uma casa renovada, um problema resolvido, um profissional que ganhou um novo cliente. A Fixando liga pessoas, talentos e necessidades, criando uma rede onde todos saem a ganhar. É tecnologia com um lado muito humano: aproximar quem precisa de ajuda de quem sabe ajudar.

Fixando: a ponte entre quem precisa e quem faz

Com mais de 50 mil especialistas registados e mais de 1200 serviços disponíveis, a Fixando é hoje uma das maiores plataformas de contratação de serviços em Portugal. De norte a sul do país, surgem novas oportunidades todos os dias — seja para quem precisa de ajuda, seja para quem quer pôr o seu talento em ação.

Entre, explore e descubra como é fácil transformar um simples pedido num negócio com final feliz.