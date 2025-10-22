A plataforma secreta dos que não têm tempo (mas querem tudo feito)

Num mundo cada vez mais digital, há plataformas que simplificam a vida e a Fixando é uma delas. Aqui, clientes e especialistas cruzam-se todos os dias para pôr projetos em marcha, resolver imprevistos e dar forma a novas oportunidades de negócio.
Se procura alguém de confiança para tratar de uma remodelação, uma instalação elétrica ou até da certificação energética do seu imóvel, este é o ponto de partida certo. E se é profissional à procura de novos clientes? Também está no sítio ideal.
A vida está cheia de tarefas que adiamos porque parecem dar trabalho: arranjar o cano que pinga, remodelar o quarto, tirar o certificado energético, encontrar quem limpe o entulho. Mas e se bastasse um pedido online para tudo começar a andar? A Fixando nasceu exatamente para isso — para tirar peso dos ombros e transformar o "um dia trato disso" em "já está tratado".
Aqui não há intermediários nem processos confusos. Há apenas uma comunidade gigante de pessoas que sabem o que fazem e que estão prontas a ajudar, seja num bairro pequeno, numa cidade grande ou até numa aldeia do interior.
1. Peça o que precisa através do telemóvel.
Pesquise o serviço — desde remoção de lixo e entulho, obras em casa, eletricistas ou certificação energética, entre muitos outros — e responda a algumas perguntas rápidas. Em poucos minutos, o seu pedido está feito.
2. Receba orçamentos à medida.
A Fixando envia o seu pedido aos especialistas certos, na sua zona. Em pouco tempo começa a receber propostas personalizadas com preços, mensagens e avaliações de outros clientes. Tudo para escolher em total confiança.
3. Compare, fale e escolha.
Analise as propostas, fale diretamente com os profissionais e feche o negócio com quem lhe inspira mais segurança. O poder da decisão é todo seu.
Simples, direto e sem rodeios! É assim que, todos os dias, milhares de clientes encontram a ajuda de que precisavam… e milhares de especialistas encontram novos trabalhos.
Se é prestador, freelancer ou tem uma pequena empresa, a Fixando é o lugar onde as oportunidades o encontram — literalmente.
1. Peça o que precisa através do telemóvel.
A plataforma envia-lhe pedidos de clientes que procuram alguém com o seu perfil e na sua área. Só tem de escolher onde quer apostar.
2. Só paga se quiser enviar proposta.
Nada de comissões escondidas. Compra créditos (que nunca expiram) e usa-os quando quiser. Cada proposta custa em média entre 2€ e 4€.
3. Clientes reais, projetos reais.
Quem está na Fixando já vem à procura de ajuda, o que significa que as hipóteses de fechar negócio são muito maiores (cerca de 20%).
4. A sua reputação fala por si.
Peça sempre uma avaliação após o trabalho. As boas avaliações geram confiança e essa confiança gera novos clientes.
Cada especialista registado ganha automaticamente um perfil público com fotos, vídeos, certificados e avaliações. É a sua montra digital e a melhor forma de mostrar o seu trabalho (e ganhar novos clientes).
Por trás de cada pedido há uma história, uma casa renovada, um problema resolvido, um profissional que ganhou um novo cliente. A Fixando liga pessoas, talentos e necessidades, criando uma rede onde todos saem a ganhar. É tecnologia com um lado muito humano: aproximar quem precisa de ajuda de quem sabe ajudar.
Com mais de 50 mil especialistas registados e mais de 1200 serviços disponíveis, a Fixando é hoje uma das maiores plataformas de contratação de serviços em Portugal. De norte a sul do país, surgem novas oportunidades todos os dias — seja para quem precisa de ajuda, seja para quem quer pôr o seu talento em ação.
Entre, explore e descubra como é fácil transformar um simples pedido num negócio com final feliz.